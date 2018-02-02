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    В мире

    У российской границы засекли военные самолеты США

    (обновлено: )20102
    Мониторинговый ресурс Mil Radar сообщает в пятницу, что два американских самолета-разведчика вылетели с британской базы к российской границе в Прибалтике.
    Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon США. Архивное фото
    CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Два самолета-разведчика США вылетели с британской базы Милденхолл и направились к российской границе в Прибалтике, сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar.

    В операции участвовали Boeing RC-135W ВВС США и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.

    twitter.com/MIL_Radar, 2 февраля 2018

    В понедельник российский истребитель Су-27 сопроводил самолет ВМС США EP-3 Aries в небе над Черным морем возле Крыма. В США маневр назвали небезопасным и отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий". 

    Смотрите также: Появилось новое видео перехвата разведчика США российским Су-27

    С начала 2018 года американские разведсамолеты пролетали у российских границ со стороны Прибалтики как минимум 14 раз.

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