У российской границы засекли военные самолеты США

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Два самолета-разведчика США вылетели с британской базы Милденхолл и направились к российской границе в Прибалтике, сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar.

В операции участвовали Boeing RC-135W ВВС США и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.

twitter.com/MIL_Radar, 2 февраля 2018

В понедельник российский истребитель Су-27 сопроводил самолет ВМС США EP-3 Aries в небе над Черным морем возле Крыма. В США маневр назвали небезопасным и отметили, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий".

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С начала 2018 года американские разведсамолеты пролетали у российских границ со стороны Прибалтики как минимум 14 раз.