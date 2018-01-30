Госдеп сделал заявление о перехвате самолета ВМС США российским Су-27

КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. Вашингтон выразил глубокую озабоченность произошедшим над Черным морем в понедельник, 29 января, сближением российского самолета с самолетом США и призвал Москву прекратить подобные действия во избежание опасных инцидентов и столкновений, заявил госдепартамент США.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США был перехвачен Су-27 над нейтральными водами Черного моря. Отмечалось, что экипаж российского истребителя доложил об идентификации американского самолета и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"Как подтвердило командование военно-морских сил США в Европе, российский Су-27 провел небезопасное сближение с американским EP-3 в международном воздушном пространстве, российский пилот приблизился на расстояние 5 футов и пролетел непосредственно перед коридором EP-3", — сказала представитель Госдепа Хезер Науэрт.

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По ее словам, "американское воздушное судно действовало в соответствии с нормами международного права, тогда как российская сторона грубо нарушила существующие соглашения и международные нормы, в данном случае, соглашение о предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года (INCSEA)".

"Мы призываем Россию прекратить подобные опасные действия, которые повышают риск просчетов, создают опасность для экипажа с обеих сторон и воздушных столкновений", — заявила Науэрт, отметив, что имевший место 29 января инцидент над Черным морем "является очередным примером того, как военные действия России пренебрегают международными нормами и соглашениями".

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Ранее в российском военном ведомстве сообщали, что весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было.

Отметим, что это уже далеко не первый инцидент с перехватом РФ самолетов США над Черным морем.