ВМС США заявили о "небезопасном перехвате" Россией самолета-разведчика

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. ВМС США назвали небезопасным перехват российским истребителем самолета-разведчика США над Черным морем, поскольку самолеты сблизились до 1,5 метров.

"Двадцать девятого января 2018 года самолет США ЕР-3 Aries, летевший в международном воздушном пространстве над Черным морем, был перехвачен российским Су-27. Эта встреча была сочтена небезопасной, потому что Су-27 приблизился на расстояние пяти футов (1,5 м — ред.) и прошел прямо через полетный маршрут ЕР-3, что заставило самолет ЕР-3 пролететь через спутную струю реактивного двигателя Су-27. Перехват продолжался примерно 2 часа 40 минут", — говорится в сообщении пресс-службы сил ВМС США в Европе и Африке.

"Российские вооруженные силы имеют право вести операции в международном воздушном пространстве, но одни должны вести себя в рамках международных стандартов, установленных, чтобы обеспечить безопасность и предотвращать инциденты… Самолет США действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал российские действия", — добавили американские военные.

По информации Минобороны России, самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США, приближавшийся к границе воздушного пространства РФ, был перехвачен истребителем Су-27 над нейтральными водами Черного моря. Экипаж Су-27, приблизившись к воздушному судну на безопасное расстояние, доложил об идентификации американского самолета и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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После того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования, отметили в Минобороны и подчеркнули, что весь полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а внештатных ситуаций не было.

Отметим, это уже далеко не первый инцидент с перехватом РФ самолетов США над Черным морем.