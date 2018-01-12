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    В Запорожье расстреляли бизнесмена. Объявлен план-перехват

    (обновлено: )27331
    Как отмечается, на место инцидента прибыли правоохранители. Преступники после стрельбы ограбили потерпевшего и скрылись в неизвестном направлении.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Запорожье неизвестные, которые передвигались на двух автомобилях, стреляли в упор в бизнесмена, который только распродал всю мясную продукцию и с выручкой направлялся на своем автомобиле домой в Каменец-Подольский. Его авто заблокировали и в человека стреляли, сообщает gazeta.zp.ua.

    На место прибыли правоохранители. Объявлена "Сирена", готовятся к штурму

    Преступники после стрельбы ограбили потерпевшего и скрылись в неизвестном направлении. Мужчина остался лежать в луже крови.

    Напомним, в Болгарии застрелили известного бизнесмена.

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