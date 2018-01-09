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    В Болгарии застрелили известного бизнесмена

    (обновлено: )183
    Бизнесмен получил восемь пуль из малокалиберного пистолета в спину и умер до того, как его водитель сумел доставить его в больницу.
    Сотрудники болгарской полиции
    RIA News Георгий Галкин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В болгарской столице Софии в понедельник, 8 января, был убит известный бизнесмен Петр Христов, сообщает болгарский новостной портал Novinite.bg.

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    "Бизнесмен Петр Христов застрелен на улице Ралевица в районе Манастирски Ливади возле торгового центра…. Выстрелы раздались в начале одиннадцатого, когда Христов шел на работу", — сказано в сообщении.

    Отмечается, что бизнесмен получил восемь пуль из малокалиберного пистолета в спину и умер до того, как его водитель сумел доставить его в больницу.

    Вскоре в МВД Болгарии сообщили, что полиция расследует все возможные версии преступления, в том числе связанные с бизнесом погибшего, а также возможным наличием у убийцы личных мотивов.

    Отметим, что бизнесмену принадлежала одна из крупнейших компаний-производителей молочных продуктов "Лактима".

    Напомним, двоюродного брата популярной певицы Рианны застрелили на Барбадосе через несколько часов после того, как семья американской исполнительницы отметила Рождество.

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