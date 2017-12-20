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    Бизнесмены из Сирии намерены инвестировать в сельское хозяйство Крыма

    (обновлено: )13221
    Предприниматели из Сирии привезут в Ялту уникальные сорта оливок, миндаля и винограда, которые были специально выведены для климата на полуострове.
    Дорога к Ялте. Архивное фото
    RIA News Тужиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Предприниматели из Сирии намерены инвестировать в агропромышленный сектор Крыма, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу группы бизнесменов ближневосточной страны Зухейра Хербека.

    Международный экономический форум в Ялте проходит с 19 по 21 апреля при участии большой сирийской делегации. В ее составе будут члены правительства, депутаты, эксперты и представители бизнеса.

    Эмине Джапарова
    Фото из открытых источников
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    "Мы готовимся к большим поставкам своей продукции в Россию. Наиболее выгодные для нас направления — это российские порты на Черноморском побережье. И, естественно, делаем всё возможное, чтобы наша продукция всегда была свежей и высокого качества, а для этого необходимы современные склады хранения. Я готов вложиться в строительство таких площадей в Крыму", — сказал Зухейр Хербек, участвующий в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

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    Отмечается, что агропромышленник представит на форуме образцы технологии и оборудования для орошения в особо засушливых условиях. Также подчеркивается, что предприниматели из Сирии привезут в Ялту уникальные сорта оливок, миндаля и винограда, которые были специально выведены для климата на полуострове.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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