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    Перехват российских Су-30 над Балтикой

    (обновлено: )47114
    Видео смонтировано из нескольких отрывков. На первом показано, как американских летчиков поднимают по тревоге на базе в Зокняй (Литва). Следующее видео показывает, как два американских истребителя F-15 поднимаются на перехват двух российских Су-30.
    dvidshub.net

    Пентагон опубликовал видео сопровождения двух российских истребителей в Балтийском регионе. По заявлению американского военного ведомства, речь идет о ситуациях 23 ноября и 13 декабря.

    Боевое слаживание ВМС США и ВМС Швеции над водами Балтики. Видео
    Канал U.S. 6th Fleet на Youtube
    Боевое слаживание ВМС США и ВМС Швеции в Балтике

    Видео смонтировано из нескольких отрывков. На первом показано, как американских летчиков поднимают по тревоге в 2014 году на базе в Зокняй (Литва).

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    Следующее видео показывает, как два американских истребителя F-15 поднимаются на перехват двух российских Су-30, принадлежащих российскому ВМФ, "в международном воздушном пространстве возле Балтии" 23 ноября. "Перехват был организован, потому что российские самолеты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов", — говорится в сообщении.

    Второй аналогичный отрывок показывает сопровождение двух Су-30 13 декабря. Утверждается, что перехват был выполнен профессионально "в соответствии со всеми международными правилами полетов и стандартами безопасности". В обоих случаях на перехват российских самолетов поднимались пилоты 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, базирующиеся на базе "Лейкнхет" в Великобритании.

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    Самолеты США участвуют в операциях НАТО по обеспечению контроля над воздушным пространством стран Балтии.

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