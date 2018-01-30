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    Самолет с 84 сантехниками не долетел в Мюнхен из-за проблем с туалетами

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    Большинство пассажиров самолета с поломанными туалетами оказались сантехниками, однако они не смогли помочь, так как ремонт требовал работ снаружи лайнера.
    Самолет авиакомпании Norwegian
    Фото The Nordic Page

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Самолет авиакомпании Norwegian, летевший из Осло в Мюнхен, прервал полет из-за проблем с туалетами.

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    Dagbladet сообщает, что по иронии судьбы 84 пассажира самолета были сантехниками норвежской сантехнической компании Rorkjop, которые направлялись в Германию в командировку.

    Директор компании по управлению Фрэнк Олсен рассказал изданию, что его коллеги были бы рады починить туалеты, но это возможно было сделать только снаружи.

    "Мы не рискнули отправить сантехника наружу на высоте 10 тысяч метров. В самолете была хорошая атмосфера из-за ироничной ситуацию со сломанными туалетами", — отметил он.

    Туалеты починили техники аэропорта Гардермуэн, после чего самолет снова отправился в Мюнхен.

    Напомним, что в США 29 января одномоторный самолет Beechcraft G33 совершил экстренную посадку на автомобильную дорогу недалеко от города Лос-Анджелес.

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