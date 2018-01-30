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    В мире

    В Британии приземлился самолет с полутонной кокаина

    (обновлено: )22711
    Самолет с одной из крупнейших партий кокаина, когда-либо изъятых в стране, прибыл из колумбийской столицы Богота. Стоимость наркотика оценивается приблизительно в 50 миллионов фунтов стерлингов.
    В Британии на борту частного самолета нашли полтонны кокаина
    gov.uk

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. 

    Ruptly TV / YouTube
    В Тихом океане черепаха запуталась в тюках с кокаином на 70 млн долларов
    Сотрудники пограничной службы Великобритании нашли около 500 килограммов кокаина на борту частного самолета в аэропорту Фарнборо, пишет издание Mirror.

    Самолет с одной из крупнейших партий кокаина, когда-либо изъятых в стране, прибыл из колумбийской столицы Богота. Стоимость наркотика оценивается приблизительно в 50 миллионов фунтов стерлингов (примерно 70,6 миллиона долларов).

    Пограничники задержали пассажиров, среди которых оказались граждане Великобритании, Испании и Италии.

    Членов экипажа воздушного судна допросили и отпустили без предъявления обвинений.

    Напомним, в декабре украинские таможенники в аэропорту Одессы обнаружили кокаин, который пытался незаконно провезти гражданин Израиля.

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