В Британии приземлился самолет с полутонной кокаина

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина.Mirror.
Самолет с одной из крупнейших партий кокаина, когда-либо изъятых в стране, прибыл из колумбийской столицы Богота. Стоимость наркотика оценивается приблизительно в 50 миллионов фунтов стерлингов (примерно 70,6 миллиона долларов).
Пограничники задержали пассажиров, среди которых оказались граждане Великобритании, Испании и Италии.
Членов экипажа воздушного судна допросили и отпустили без предъявления обвинений.
Напомним, в декабре украинские таможенники в аэропорту Одессы обнаружили кокаин, который пытался незаконно провезти гражданин Израиля.