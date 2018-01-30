В Британии приземлился самолет с полутонной кокаина

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина.

Сотрудники пограничной службы Великобритании нашли около 500 килограммов кокаина на борту частного самолета в аэропорту Фарнборо, пишет издание Mirror

Самолет с одной из крупнейших партий кокаина, когда-либо изъятых в стране, прибыл из колумбийской столицы Богота. Стоимость наркотика оценивается приблизительно в 50 миллионов фунтов стерлингов (примерно 70,6 миллиона долларов).

Пограничники задержали пассажиров, среди которых оказались граждане Великобритании, Испании и Италии.

Членов экипажа воздушного судна допросили и отпустили без предъявления обвинений.

Напомним, в декабре украинские таможенники в аэропорту Одессы обнаружили кокаин, который пытался незаконно провезти гражданин Израиля.