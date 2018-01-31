Перехват российским Су-27 самолета ВМС США над Черным морем

Пресс-служба Шестого флота ВМС США обнародовала видео, как утверждается, перехвата российскими Су-27 американского самолета-разведчика над Черным морем.

Накануне официальный Вашингтон выразил глубокую озабоченность произошедшим над Черным морем в понедельник, 29 января, сближением российского самолета с самолетом США и призвал Москву прекратить подобные действия во избежание опасных инцидентов и столкновений.

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В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США был перехвачен Су-27 над нейтральными водами Черного моря. Как отмечается, экипаж российского истребителя доложил об идентификации американского самолета и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Отметим, что это уже далеко не первый инцидент с перехватом РФ самолетов США над Черным морем.