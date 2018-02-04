Самолет из Москвы не долетел до Пхукета

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы на Пхукет, 4 февраля совершил посадку в Дели по технической причине, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров РФ.

"Борт авиакомпании Nordwind (рейс 2477), летевший из Москвы на Пхукет в воскресенье, 4 февраля, по технической причине сел в Дели. Туристы ожидают прибытия резервных бортов, которые вылетят в Дели из Москвы… При посадке выяснилось, что решить техническую проблему Boeing 767 силами сотрудников аэропортов невозможно. За туристами в воскресенье, 4 февраля, будут направлены два резервных борта — Boeing 737 и А321", — говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания Nordwind готовит эти самолеты к вылету из Шереметьево. Время вылета зависит от получения слотов в аэропорту Дели.

Добавляется, что из-за визовых формальностей пассажиры не могут покинуть самолет, их ожидание длится более 9 часов.

"Авиакомпания ведет интенсивные переговоры с местными властями, чтобы получить возможность вывести пассажиров с борта и разместить всех туристов в отелях в ожидании прибытия резервных бортов. Сейчас пассажиры, находящиеся на борту самолета, обеспечены питьем и горячим питанием", — цитирует АТОР гендиректора туроператора Pegas Touristik Анну Подгорную.

Напомним, в декабре украинские таможенники в аэропорту Одессы обнаружили кокаин, который пытался незаконно провезти гражданин Израиля.