Обломки самолета Качиньского останутся в РФ до завершения расследования

КИЕВ, 9 фев – РИА Новости Украина. Обломки польского Ту-154, при крушении которого под Смоленском в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, остаются в России, так как польская сторона еще не завершила расследование, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

"Тема возвращения в Польшу обломков президентского самолета чрезмерно политизирована, вокруг нее искусственно создается повышенный ажиотаж, как будто этот вопрос имеет некое символическое значение. Между тем с точки зрения практической, вопрос о том, где находятся обломки – в России или в Польше – существенного значения не имеет", — сказал Андреев.

Он отметил, что польским следователям и экспертам на всех этапах расследования предоставлялся полный доступ к обломкам. "И обломки, и "черные ящики" самолета исследованы и российским, и польским следствием "от и до" с применением самых передовых методов. Страсти, которые нагнетаются по этому поводу, — это просто одно из средств давления на нас", — добавил собеседник агентства.

Посол пояснил, что обломки остаются в России, потому что расследование авиакатастрофы не завершено, а по российскому законодательству до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.

"Вопрос в другом: почему до сих пор не завершено расследование? Ведь картина авиакатастрофы, ее причины и обстоятельства были ясны еще в 2011 году, когда были обнародованы доклады нашего Межгосударственного авиационного комитета и польской "комиссии Миллера". С тех пор ничего такого, что бы ставило под сомнение их главные выводы, обнаружено не было. Но польские власти расследование не прекращают, выдвигают все новые версии – поэтому и российское следствие вынуждено свою работу продолжать и со всем этим разбираться", — сказал Андреев.

"То, что происходит в Польше вокруг темы смоленской катастрофы, в России давно вызывает непонимание и неприятие. Об этом ясно сказал президент России Владимир Владимирович Путин на пресс-конференции в Москве 14 декабря 2017 года", — заключил российский посол.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.