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    Под Москвой разбился самолет: на борту находились более 70 человек

    Тема:

    Авиакатастрофа Ан-148 в России (6)

    (обновлено: )120807
    На борту Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевшего из Домодедово, 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным российских СМИ, предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново.
    Самолет Ан-148
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. На борту пропавшего в Подмосковье Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевшего из Домодедово, находятся 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

    "На борту Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевшего из Домодедово, 65 пассажиров и 6 членов экипажа", — сказал РИА Новости источник в экстренных службах.

    По данным российских СМИ, предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново.

    Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Это крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации.

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