Под Москвой разбился самолет: на борту находились более 70 человек

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. На борту пропавшего в Подмосковье Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевшего из Домодедово, находятся 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

"На борту Ан-148 "Саратовских авиалиний", вылетевшего из Домодедово, 65 пассажиров и 6 членов экипажа", — сказал РИА Новости источник в экстренных службах.

По данным российских СМИ, предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново.

Напомним, лайнер Airbus-321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Это крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации.