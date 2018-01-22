Подрыв полицейских в Бердянске: первые кадры с места ЧП

"Сегодня после 9:00 утра в Бердянске Запорожской области трое работников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия по розыску криминогенного элемента. Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату", — сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

В результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения. Медики борются за их жизнь, добавил чиновник.

По предварительной информации местных СМИ, бросивший гранату мужчина погиб на месте. Местные жители и сотрудники расположенных в этом районе учреждений сообщили изданию, что незадолго до взрыва слышали выстрелы.

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