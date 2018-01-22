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    В Бердянске преступник бросил гранату в полицейских, трое тяжело ранены

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (177)

    (обновлено: )1687150
    В Бердянске Запорожской области трое работников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия по розыску криминогенного элемента. Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату.
    В Бердянске преступник бросил гранату в полицейских
    Сергей Князев в Facebook

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения в результате взрыва гранаты при задержании преступника, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. 

    "Сегодня после 9:00 утра в Бердянске Запорожской области трое работников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия по розыску криминогенного элемента. Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату", — сообщил Князев в своем аккаунте в Facebook.

    "Бердянск 24"
    На месте взрыва в Бердянске

    Житель Днепра нашел на свалке ручной гранатомет. Видео
    ГУ НП в Днепропетровской области/Youtube
    Житель Днепра нашел на свалке ручной гранатомет
    В результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения. Медики борются за их жизнь, добавил чиновник.

    По предварительной информации местных СМИ, бросивший гранату мужчина погиб на месте, сообщает Pro.berdyansk.biz.

    Местные жители и сотрудники расположенных в этом районе учреждений сообщили изданию, что незадолго до взрыва слышали выстрелы.

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    Ранее сообщалось, что в Мелитопольском районе Запорожской области произошел взрыв в легковом автомобиле, тяжело пострадала женщина.

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