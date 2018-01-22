В Бердянске преступник бросил гранату в полицейских, трое тяжело ранены

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения в результате взрыва гранаты при задержании преступника, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Сегодня после 9:00 утра в Бердянске Запорожской области трое работников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия по розыску криминогенного элемента. Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату", — сообщил Князев в своем аккаунте в Facebook.

"Бердянск 24" На месте взрыва в Бердянске

В результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения. Медики борются за их жизнь, добавил чиновник.

По предварительной информации местных СМИ, бросивший гранату мужчина погиб на месте, сообщает Pro.berdyansk.biz.

Местные жители и сотрудники расположенных в этом районе учреждений сообщили изданию, что незадолго до взрыва слышали выстрелы.

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Ранее сообщалось, что в Мелитопольском районе Запорожской области произошел взрыв в легковом автомобиле, тяжело пострадала женщина.