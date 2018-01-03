От Врадиевки до Ноздровской. Криминал, который шокировал страну

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

После жестокого убийства под Киевом известного юриста Ирины Ноздровской в Украине заговорили о новой Врадиевке.

Очередное громкое убийство показало украинцам, что в стране никто не защищен. По словам экспертов, судьи чувствуют безнаказанность, а правоохранительная система, которая ни перед кем, по сути, не отчитывается и не несет ответственность, — начинает сама себя изживать.

Резонансное убийство правозащитницы

Первый день Нового года в Украине начался с трагедии: под Киевом нашли мертвой сестру жертвы резонансного ДТП, известного юриста Ирину Ноздровскую. Тело Ирины обнаружили вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области в водоеме. Женщина была голой, из одежды на теле были только носки и пояс.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в 2015 году насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

Смотрите также: "Где правда? Кто их накажет?". Обращение отца Ноздровской

Ноздровская добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного. 27 декабря защита Дмитрия Россошанского в Апелляционном суде Киевской области чуть не добилась его освобождения, но суд в итоге продлил ему арест на 60 суток.

И вот теперь через 2 дня после продления ареста, Ноздровскую находят мертвой.

Жестокое убийство вызвало волну народного возмущения. Накануне в центре Киева несколько сотен активистов у стен Главного управления МВД Украины провели акцию с требованием найти причастных к убийству Ноздровской.

Пока правоохранители рассматривают основные 4 версии. "Это ее профессиональная деятельность, другая, более конкретизированная — по последнему делу по факту ДТП, следующая — хулиганство и еще одна — что ее хотели изнасиловать", — рассказали в Нацполиции Киевской области.

Основной остается версия по судебному делу по факту ДТП, которым занималась Ноздровская.

"Оборотни в погонах". Врадиевка-2013

После резонансного убийства в Украине сразу начали проводить аналогию со всем известной Врадиевкой.

Напомним, тогда местные сотрудники милиции изнасиловали местную продавщицу магазина Ирину Крашкову и пытались "отмазать" друг друга, но благодаря народному возмущению и массовым акциям протеста, прокатившимся по городам Украины, не смогли этого сделать.

По мнению политтехнолога Дмитрия Раимова, если дело убийства Ноздровской не расследуют и не найдут реальных виновных, для главы МВД Арсена Авакова это станет новой Врадиевкой.

Напомним, в ночь на 27 июня 2013 года близ Врадиевки избили и выбросили из автомобиля в лесополосу 29-летнюю продавщицу магазина Ирину Крашкову. У нее в нескольких местах был проломлен череп, сломан нос, разорвана губа, на теле — многочисленные гематомы и кровоподтеки. Пострадавшая заявила, что ее жестоко избили и изнасиловали правоохранители.

Сначала сам факт изнасилования правоохранители пытались отрицать, а уголовное производство, несмотря на наличие у потерпевшей тяжелых травм, открыли по статье "нанесение легких телесных повреждений".

Между тем, потерпевшая пришла в себя и вспомнила обидчиков. Ими, по словам женщины, оказались капитан милиции Евгений Дрыжак, лейтенант Дмитрий Полищук и таксист Рябиненко.

Опросив женщину, правоохранители задержали только двоих подозреваемых — лейтенанта Полищука и таксиста Рябиненко. Быстро выяснилось, что Полищук — племянник прокурора Заводского района Николаева Сергея Полищука.Третьего подозреваемого оставили на свободе. В тот день он находился на дежурстве и якобы не покидал райотдел.

Между тем, дело обрастало все новыми подробностями. Многие жители Врадиевки были уверены, что капитана Дрыжака покрывали не зря. Селяне говорили, что он якобы крестник начальника УМВД в Николаевской области, генерал-майора Валентина Парсенюка.

Волнение среди врадиевцев стремительно нарастало. Не веря в объективность следствия, около 300 человек вечером 30 июня собрались у Врадиевского районного суда. Люди требовали, чтобы капитана Дрыжака задержали как подозреваемого.

Люди из толпы разбивали стекло, раскачивали и пытались перевернуть автозак с задержанными. Однако суд арестовал только двоих — Полищука и Рябиненко.

Вечером 1 июля страсти накалились до предела. Поняв, что никто не собирается привлекать Дрыжака к ответственности, врадиевцы устроили митинг возле райотдела милиции. Они требовали обеспечить справедливое расследование или выдать Дрыжака людям, и в итоге — пошли на штурм. В райотделе были выломаны двери и ворота внутреннего двора, разбиты окна, повреждены служебные авто. Штурмовавшие бросали в окна бутылки, пустили в ход петарды, слезоточивый газ и даже "коктейли Молотова".

Из-за того, что "врадиевское дело" приобрело большой общественный резонанс, слушание дела прошло в рекордно короткие сроки — 2 месяца. За ходом слушания дела тогда пристально следила вся страна.

Читайте также: Краснокутск — харьковская Врадиевка. Гнев народа против ментов, заказывали?

Однако осужденные не признали своей вины.

29 ноября 2013 года суд вынес приговор: Евгению Дрыжаку и Дмитрию Полищуку в виде лишения свободы на 15 лет. Таксист Сергей Рябиненко получил 11 лет. Михаила Кудринского, которого обвинили в сокрытии преступления, осудили на 5 лет.

Трагедия в Кривом Озере

Однако не прошло и трех лет, а схожая драма разыгралась уже в Кривом Озере на Николаевщине.

День Независимости 2016 года закончился ужасной трагедией: сотрудники местного отделения полиции жестоко избили, а затем застрелили 31-летнего Александра Цукермана. Местные жители даже пытались устроить самосуд над виновниками трагедии.

При этом полицейские оказались коллегами насильников женщины во Врадиевке. Они также работали во Врадиевском РОВД.

Вскоре выяснилось, что преступление совершили переаттестованные правоохранители из местного райотдела полиции. При этом руководство пыталось скрыть причастность подчиненных к резонансному убийству.

Смотрите также: Убийство в Кривом Озере: жители пытались линчевать полицейских

Из-за общественного возмущения действиями полицейских тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе расформировала Кривоозерское отделение и отправила в поселок специальную комиссию для расследования скандального убийства.

Досудебное следствие в убийстве Цукермана завершилось в конце 2016 года, но общественность так и не услышала справедливого приговора. Судебные слушания по факту убийства тянутся уже много месяцев. А из-за увольнения судьи по делу слушания перевели в другой город – в Первомайск.

При этом в обстоятельствах преступления все еще немало белых пятен. Мать утверждает, что в избиении сына участвовали все шестеро полицейских. Сейчас судят только четырех. Под стражей только экс-милиционер Денис Ляхвацкий. Соучастниками следствие признало еще трех полицейских – Романа Богача, Александра Причипойду и Николая Хоменко. Еще двоих полицейских следователи прокуратуры перевели в ранг свидетелей трагедии и сняли с них все обвинения.

"Я считаю, что происходит подтасовка фактов со стороны прокуратуры. Это связано с единственной целью – освободить от ответственности тех сотрудников полиции, которые сейчас находятся на скамье подсудимых", – заявлял адвокат семьи погибшего Иван Ангелин.

ДТП в Константиновке

В марте 2015 года в Константиновке Донецкой области военный одной из воинских частей Вооруженных сил Украины не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на пешеходов.

В результате ДТП были травмированы мать и несовершеннолетний ребенок. От полученных повреждений умерла 8-летняя племянница пострадавшей.

Было установлено, что военнослужащие, совершившие наезд, находились в состоянии алкогольного опьянения, нарушили ПДД и наехали на людей.

После инцидента в Константиновке вспыхнул настоящий народный бунт. Местные жители были возмущены действиями военных и пытались совершить самосуд, требуя выдать им виновных в аварии. Позже в городе начались беспорядки, в результате которых было уничтожено несколько автомобилей военных.

"….спонтанный бунт в Константиновке является массовой аффективной реакцией на долгое и острое ощущение опасности и незащищенности, которое испытывает население, не только зоны АТО, но и всей Украины. Ведь инцидент в Константиновке не единичный случай, а фрагмент длинного ряда преступлений, большая часть из которых остается безнаказанной…", — писал Андрей Ваджра, аналитик, публицист, главный редактор информационно-аналитического сайта "Альтернатива".

В итоге — виновные в ДТП военные Роман Карпинец и Марьян Рак получили лишь 4 года лишения свободы и два года дисциплинарного батальона соответственно. Военным в регионе запретили продажу алкоголя

По материалам из открытых источников интернет