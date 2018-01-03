Полиция создает штаб по расследованию убийства Ноздровской

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КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой поручил правоохранителям создать координационный штаб для расследования резонансного убийства юриста Ирины Ноздровской, сообщается в среду на сайте МВД.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених. Полиция рассматривает четыре версии убийства Ноздровской.

"Ставлю задачу Национальной полиции и главному следственному управлению – создать координационный штаб. Максимально организовать работу раскрытия тяжкого преступления специалистами департамента уголовного розыска и следователей", — заявил Яровой.

Он также дал поручение взять на особый контроль проведение всех необходимых экспертиз. "Если нужны специалисты из других областей, мы немедленно вызовем", — добавил Яровой.

По данным полиции, уже допрошены более 50 свидетелей по делу.

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