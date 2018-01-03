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    Адвокат Ноздровской сообщил, кто и когда ей угрожал расправой

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    Убийство Ирины Ноздровской: понесут ли убийцы наказание? (27)

    (обновлено: )90
    Адвокат Анатолий Худяков убежден, что близкие осужденного за пьяное ДТП, в результате которого погибла сестра Ирины Ноздровской, угрожали скорее эмоционально, нежели с реальным подтекстом.
    Ирина Ноздровская
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 3 янв — РАИ Новости Украина. Осужденный по делу о смертельном ДТП, в котором погибла сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, Дмитрий Россошанский и его семья вряд ли имеют отношение к резонансному преступлению. Такое мнение высказал бывший адвокат Ноздровской Анатолий Худяков, который теперь будет представлять интересы семьи погибшей.

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    По словам адвоката, его подзащитной регулярно поступали угрозы.

    "В отношении дочери был вообще совершен акт насилия — ее избили друзья Дмитрия Россошанского, который сейчас находится на мере пресечения в СИЗО. То есть, она была избита, но это было раньше — год назад ее избили. А сегодня угрозы, насколько мне было известно, были и от отца Россошанского — он говорил матери, что она скоро похоронит вторую дочку. И угрозы были… (это зафиксировано на видео и, думаю, что есть в общем доступе, по крайней мере, я видел это на YouTube) есть угрозы от человека, который находился на заседании суда 27 декабря в Апелляционном суде Киевской области, который говорил в адрес Ирины, что она будет бояться ходить по ночам", — сказал Худяков в комментарии "Громадському".

    Как зовут человека, который угрожал Ноздровской на судебном заседании 27 декабря 2017 года, Худяков не знает. В зале суда он сидел на стороне защиты Дмитрия Россошанского. 

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    "Я с Россошанским работаю уже два года, и я бы сказал, что это могло быть более эмоционально, чем событийно. Как сказал Андрей Федур (известный украинский адвокат — Ред.), что не того уровня люди, чтобы организовать, например, это убийство. Я не исключал бы, что Россошанские — очень шикарная ширма…", — отметил защитник.

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    УНИАН
    Мокрое дело. Смерть Ноздровской - местные "божки" сильнее права

    В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев

    Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик. 

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    В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

    Активисты, знавшие Ирину Ноздровскую, а также ее 18-летняя дочь Анастасия считают, что к жестокому убийству могут быть причастны близкие или друзья Россошанского. 

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