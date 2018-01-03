Адвокат Ноздровской сообщил, кто и когда ей угрожал расправой

Фото из открытых источников

КИЕВ, 3 янв — РАИ Новости Украина. Осужденный по делу о смертельном ДТП, в котором погибла сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, Дмитрий Россошанский и его семья вряд ли имеют отношение к резонансному преступлению. Такое мнение высказал бывший адвокат Ноздровской Анатолий Худяков, который теперь будет представлять интересы семьи погибшей.

По словам адвоката, его подзащитной регулярно поступали угрозы.

"В отношении дочери был вообще совершен акт насилия — ее избили друзья Дмитрия Россошанского, который сейчас находится на мере пресечения в СИЗО. То есть, она была избита, но это было раньше — год назад ее избили. А сегодня угрозы, насколько мне было известно, были и от отца Россошанского — он говорил матери, что она скоро похоронит вторую дочку. И угрозы были… (это зафиксировано на видео и, думаю, что есть в общем доступе, по крайней мере, я видел это на YouTube) есть угрозы от человека, который находился на заседании суда 27 декабря в Апелляционном суде Киевской области, который говорил в адрес Ирины, что она будет бояться ходить по ночам", — сказал Худяков в комментарии "Громадському".

Как зовут человека, который угрожал Ноздровской на судебном заседании 27 декабря 2017 года, Худяков не знает. В зале суда он сидел на стороне защиты Дмитрия Россошанского.

Смотрите также — Бунт у МВД в Киеве: разъяренные активисты требуют найти убийц Ноздровской

"Я с Россошанским работаю уже два года, и я бы сказал, что это могло быть более эмоционально, чем событийно. Как сказал Андрей Федур (известный украинский адвокат — Ред.), что не того уровня люди, чтобы организовать, например, это убийство. Я не исключал бы, что Россошанские — очень шикарная ширма…", — отметил защитник.

В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик.

Читайте также: Убийственный 2017-ый: жертвы оплаканы, убийцы не названы

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Активисты, знавшие Ирину Ноздровскую, а также ее 18-летняя дочь Анастасия считают, что к жестокому убийству могут быть причастны близкие или друзья Россошанского.