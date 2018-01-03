В полиции заявили о "некоторых сдвигах" в деле об убийстве Ноздровской

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КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В деле об убийстве правозвщитницы Ирины Ноздровской уже есть некоторые сдвиги, заявил глава ГУ Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев.

"Есть уже некоторые сдвиги, которыми мы занимаемся… Установили последние часы жизни Ирины. Некоторые нюансы еще не уставлены, думаю, за завтрашний день обработаем", — заявил Ценов после встречи с инициативной группой.

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По его данным, экспертиза показала, что Ноздровская умерла за два-три дня до того, как нашли ее тело. "Есть телесные повреждения, ранения колющим предметом", — добавил начальник областного главка полиции.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

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Активисты, знавшие Ирину Ноздровскую, а также ее 18-летняя дочь Анастасия считают, что к ее гибели могут быть причастны близкие или друзья Россошанского.