"Где правда? Кто их накажет?". Обращение отца Ноздровской

Отец Ноздровской напомнил слова дочери, что она отомстит за гибель сестры Светланы Сапатинской.

"Сволочи! Где правда? Кто их накажет теперь?" — заявил мужчина, добавив, что у него "нет смысла жить".

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Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП – 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала освобождения по амнистии.

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