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    "Где правда? Кто их накажет?". Обращение отца Ноздровской

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    Убийство Ноздровской: накажут ли виновных? (29)

    (обновлено: )40310
    Отец убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской побывал на месте, где нашли тело его дочери. Видео разместила активистка Алина Боднар. По его словам, дочь убрали, чтобы "она не мешала".
    facebook.com/bodnar.ua

    Отец Ноздровской напомнил слова дочери, что она отомстит за гибель сестры Светланы Сапатинской.

    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН
    Раимов: убийство Ноздровской - это начало новой Врадиевки

    "Сволочи! Где правда? Кто их накажет теперь?" — заявил мужчина, добавив, что у него "нет смысла жить".

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    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП – 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала освобождения по амнистии.

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    Полиция рассматривает четыре версии убийства, первой проверят версию об убийстве правозащитницы за обвинительный приговор для водителя, который насмерть сбил ее сестру.
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