Дочь Ноздровской указала на возможных убийц матери

Фото из открытых источников

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. 18-летняя дочь убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия подозревает, кто мог убить ее мать, сообщает ТСН.

"Это может быть месть. Ее держали, а потом перерезали вены и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы, что не имеет к ним никаких претензий", — гсообщила Анастасия Ноздровская.

По ее словам, один из тех, кто угрожал ее семье, – их сосед: "От него угрозы поступали постоянно. Это, получается, наш сосед. Он сидел в тюрьме. Он угрожает моим родителям, потому что его друг – Росошанский".

Как отмечает издание, в деле об убийстве Ноздровской допрошено около 50 человек, в том числе ее экс-жених.

По словам дочери Ноздровской, у нее только одно желание: "Я хочу, чтобы эти убийцы своей кровью захлебнулись". Девушка говорит, что тех, кого она подозревает, не допрашивали.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии.