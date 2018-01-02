наверх
02.01.201823:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Дочь Ноздровской указала на возможных убийц матери

    Тема:

    Убийство Ирины Ноздровской: понесут ли убийцы наказание? (25)

    (обновлено: )107940
    По словам дочери погибшей, один из тех, кто угрожал ее семье, – их сосед: "От него угрозы поступали постоянно. Это, получается, наш сосед. Он сидел в тюрьме. Он угрожает моим родителям, потому что его друг – Росошанский".
    Ирина Ноздровская
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. 18-летняя дочь убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия подозревает, кто мог убить ее мать, сообщает ТСН.

    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН
    Раимов: убийство Ноздровской - это начало новой Врадиевки

    "Это может быть месть. Ее держали, а потом перерезали вены и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы, что не имеет к ним никаких претензий", — гсообщила Анастасия Ноздровская.

    По ее словам, один из тех, кто угрожал ее семье, – их сосед: "От него угрозы поступали постоянно. Это, получается, наш сосед. Он сидел в тюрьме. Он угрожает моим родителям, потому что его друг – Росошанский".

    Как отмечает издание, в деле об убийстве Ноздровской допрошено около 50 человек, в том числе ее экс-жених.

    По словам дочери Ноздровской, у нее только одно желание: "Я хочу, чтобы эти убийцы своей кровью захлебнулись". Девушка говорит, что тех, кого она подозревает, не допрашивали.

    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Убийство Ирины Ноздровской: понесут ли убийцы наказание?
    Президент Петр Порошенко поздравил военных с Новым годом
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Политический эксперт Янина Соколовская
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел