Найем: матери Ноздровской не сказали о гибели дочери

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Матери убитой правозищитницы Ирины Ноздровской не сказали о смерти ее дочери.

Об этом сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

"Мама Ирины до сих пор не знает о гибели дочери. Врачи и родственники очень беспокоятся о ее физическом и психологическом состоянии и оберегают ее от этого страшного известия", — написал Найем.

Мустафа Найем, facebook Пост Мустафы Найема

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених.