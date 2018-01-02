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    Общество

    Найем: матери Ноздровской не сказали о гибели дочери

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    Убийство Ирины Ноздровской: понесут ли убийцы наказание? (24)

    (обновлено: )292
    По словам народного депутата Мустафы Найема, мама Ирины до сих пор не знает о гибели дочери, вВрачи и родственники очень беспокоятся о ее физическом и психологическом состоянии.
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Матери убитой правозищитницы Ирины Ноздровской не сказали о смерти ее дочери.

    Об этом сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

    "Мама Ирины до сих пор не знает о гибели дочери. Врачи и родственники очень беспокоятся о ее физическом и психологическом состоянии и оберегают ее от этого страшного известия", — написал Найем.

    Мустафа Найем, facebook
    Пост Мустафы Найема

    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених.

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