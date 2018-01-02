В полиции сообщили новые подробности гибели адвоката Ноздровской

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Тело правозащитницы и адвоката Ирины Ноздровской пробыло в воде несколько дней. Правохранители обнаружили на теле погибшей несколько ножевых ранений, заявил глава Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

Как сообщает телеканал "24", ранее он встретился с инициативной группой и доложил о ходе следствия. Следующий отчет состоится в эту пятницу, 5 января. Ранее активисты потребовали отставки Ценова если в ходе расследования гибели Ноздровской не будет результата.

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В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу и активистку Ирину Ноздровскую. Женщина добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев, который отказался от дачи показаний.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

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Активисты, знавшие Ирину Ноздровскую, а также ее 18-летняя дочь Анастасия считают, что к ее гибели могут быть причастны близкие или друзья Россошанского.