наверх
02.01.201819:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Убийство Ноздровской: активисты рассказали о реакции ГПУ

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (115)

    (обновлено: )19310
    Активисты, которые пришли под ГПУ, рассказали, что не требуют от силовиков "срочно найти убийцу и кого назначить стрелочников".
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Следователи Генеральной прокуратуры Украины сделают все возможное для того, что бы расследование убийства правозащитницы Ирины Ноздровской было незаангажированным.

    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН
    Мокрое дело. Смерть Ноздровской - местные "божки" сильнее права

    Об этом заявила активистка Лидия Гончаренко в эфире канала "Прямой", находясь возле Генеральной прокуратуры Украины.

    "Общались с исполняющим обязанности генерального прокурора Столярчуком Юрием Васильевичем. Он принял заявление и сказал, что возьмет под свой личный контроль, и сделает все возможное, что от него зависит, для того, чтобы расследование было действительно незаангажированным и чтобы были действительно результаты", — заявила Гончаренко.

    По ее словам, активисты не требуют "срочно найти убийцу и кого назначить стрелочников".

    Ранее Управление Национальной полиции Украины в Киевской области прокомментировало ход расследования. Тело Ноздровской направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

    Напомним, Ноздровская добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него.

    Читайте также: Украина — 2018. Бортник: год будет крайне конфликтным

    Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Тело женщины нашли 1 января в реке возле поселка Демидов. Она была полностью раздета.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Убийство Ирины Ноздровской: понесут ли убийцы наказание?
    Петр Порошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Политический эксперт Янина Соколовская
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел