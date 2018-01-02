Убийство Ноздровской: активисты рассказали о реакции ГПУ

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Следователи Генеральной прокуратуры Украины сделают все возможное для того, что бы расследование убийства правозащитницы Ирины Ноздровской было незаангажированным.

Об этом заявила активистка Лидия Гончаренко в эфире канала "Прямой", находясь возле Генеральной прокуратуры Украины.

"Общались с исполняющим обязанности генерального прокурора Столярчуком Юрием Васильевичем. Он принял заявление и сказал, что возьмет под свой личный контроль, и сделает все возможное, что от него зависит, для того, чтобы расследование было действительно незаангажированным и чтобы были действительно результаты", — заявила Гончаренко.

По ее словам, активисты не требуют "срочно найти убийцу и кого назначить стрелочников".

Ранее Управление Национальной полиции Украины в Киевской области прокомментировало ход расследования. Тело Ноздровской направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, Ноздровская добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него.

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Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Тело женщины нашли 1 января в реке возле поселка Демидов. Она была полностью раздета.