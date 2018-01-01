Украина - 2018. Бортник: год будет крайне конфликтным

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В следующем 2018 году ситуация вокруг Донбасса и Крыма в рамках использования Украины в качестве инструмента в геополитической игре будет в какой-то мере усугубляться, и украинцы это почувствуют на себе. Кроме того, обострится конкурентная борьба между политиками, которые будут искать инвесторов для своих политпроектов, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Ожидаем в феврале новый виток санкционной борьбы, новые санкции в отношении РФ и — соответствующие контрсанкции, контрреакции. Думаю, что эти контрреакции мы можем почувствовать во второй половине 2018 года, когда в России завершится Чемпионат мира по футболу и руки окажутся развязанными", — сказал Бортник на заседании "круглого стола", организованного Международным Фондом Блейзера.

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По словам эксперта, ситуация будет усугубляться в связи с приближением к началу предвыборной гонки: 2018 год станет годом, когда будет проходить своеобразный праймериз, будут формироваться команды на парламентские и президентские выборы — "соответственно, украинские политики в следующем году будут демонстрировать максимальную эффективность".

Элиты в переосмыслении, народ — во фрустрации

Причина простая: политикам необходимо будет убедить те или иные финансово-политические группы инвестировать в свои политические проекты, а для этого необходимо демонстрировать максимальный уровень пиар-активности и максимально высокие рейтинги.

Бортник подчеркнул, что "конкурентность достаточно высока, по последней социологии Центра Разумкова, восемь политических проектов потенциально проходят в парламент", а шансы занять пост президента сохраняют 4-5 кандидатов.

"Поэтому следующий год будет крайне конфликтным и конкурентным в плане внутренней политики, это, безусловно, будет усугубляться неразрешенным геополитическим противостоянием и внешним вмешательством, попытками использовать Украину для своих целей", — отметил политолог.

По его словам, украинская политическая элита начинает понимать, что все обещания о вступлении в ЕС и в НАТО в ближайшей перспективе — нереалистичны. В результате элиты "находятся в определенном переосмыслении, а общество — во фрустрации и фрагментации".

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Бортник подчеркнул, что, несмотря на кризис, уровень социальной активности населения низок, что отразится, в частности, и на состоянии экономики — "люди не склонны сегодня к длинным инвестициям". Скажется это и на политической ситуации, поскольку "40%-50% не хотят голосовать, не хотят вообще вникать в политику".

Украинцев все меньше

Все это на фоне продолжающегося процесса депопуляции, по данным Госстата, в 2017 году украинце станет на 200 тысяч меньше.

"Эксперты оценивают численность населения Украины сегодня на уровне 31-32 миллионов человек", — сообщил политолог. Он добавил, что в 2017 году количество легально работающих украинцев сократилось на 130 тысяч человек.

"Если в Украине присутствуют 16-19 миллионов трудоспособного населения, то легально отчисления платят в социальные фонды чуть более 9 миллионов, и их количество сокращается", — констатировал Бортник, подчеркнув, что это негативно скажется и на пенсионной системе.

Политолог отметил, что он все же не прогнозирует в 2018 году какого-то глубокого кризиса, "досрочные парламентские и президентские выборы — крайне маловероятны".

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Возможна эскалация конфликта в Донбассе, но локально, по мнению Бортника, в полноценную войну это не перерастет.

Но и без этого "украинское общество находится в глубоком социальном отчуждении, в состоянии фрагментации и в морально-политическом кризисе, а проявления этого кризиса все мы еще увидим", резюмировал эксперт.