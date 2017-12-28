Рева: с июля 2018 года вводится монетизация льгот на оплату ЖКХ и транспорт

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В июле 2018 года Министерство социальной политики Украины внедряет систему монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и на проезд общественного транспорта, заявил в четверг глава Минсоцполитики Андрей Рева.

"С 1 июля начнется монетизация льгот по оплате услуг ЖКХ и проезду в общественном транспорте", — заявил Рева на пресс-конференции.

По его словам, сразу будут проведены эксперименты по внедрению монетизации, после этого система заработает в масштабах всей страны.

Рева также отметил, что, если эксперимент с монетизацией льгот будет успешным и у людей не будет задолженности за услуги ЖКХ, эта практика будет применяться и к субсидиям.

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Ранее заместитель министра финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине монетизацию субсидий для населения могут запустить с 2019 года. В списках на монетизацию субсидий окажутся до 1,7 миллиона украинских семей.