наверх
28.12.201713:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Рева: с июля 2018 года вводится монетизация льгот на оплату ЖКХ и транспорт

    Тема:

    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (784)

    (обновлено: )31713
    По словам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, сразу будут проведены эксперименты по внедрению монетизации, потом система заработает на всю страну.
    Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В июле 2018 года Министерство социальной политики Украины внедряет систему монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и на проезд общественного транспорта, заявил в четверг глава Минсоцполитики Андрей Рева.

    "С 1 июля начнется монетизация льгот по оплате услуг ЖКХ и проезду в общественном транспорте", — заявил Рева на пресс-конференции.

    По его словам, сразу будут проведены эксперименты по внедрению монетизации, после этого система заработает в масштабах всей страны.

    Рева также отметил, что, если эксперимент с монетизацией льгот будет успешным и у людей не будет задолженности за услуги ЖКХ, эта практика будет применяться и к субсидиям.

    Смотрите также: Рева: Украина не готова к монетизации субсидий

    Ранее заместитель министра финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине монетизацию субсидий для населения могут запустить с 2019 года. В списках на монетизацию субсидий окажутся до 1,7 миллиона украинских семей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский военный на фоне флагов США и Украины
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
    Взрыв в Санкт-Петербурге
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Виктор Скаршевский
    Итоги-2017, прогнозы-2018