Погребинский: Порошенко "зачистил" страну, но создал проблемы с Западом

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Проблемы Порошенко, слабость оппозиции, "минская пауза" и фактор Вакарчука: политические итоги 2017 года и экспресс-прогноз на 2018-й — в разговоре РИА Новости Украина с политологом, директором Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским.

Каким выдался год для президента Порошенко? С одной стороны, он чувствует себя достаточно уверено: большинство нужных власти решений в парламенте проголосованы (так называемые реформы, бюджет и т.д.), коалиция, хоть и эфемерная, но действует. С другой стороны, есть конфликт с Аваковым, Саакашвили как главный раздражитель, достаточно низкие рейтинги. Как вы в целом оцениваете год Порошенко? Какие главные успехи и неудачи можете отметить?

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– Год для Порошенко на фоне тех угроз и проблем, с которыми ему пришлось столкнуться, прошел относительно успешно. Могло быть много хуже! Неплохой результат удалось АП получить на местных выборах (админресурс работает).

Несмотря на формальное отсутствие большинства, Порошенко достаточно уверено контролирует Верховную Раду. Всё, что ему нужно, Рада принимает (бюджет, реформу здравоохранения…), в том числе такие циничные решения в пользу Порошенко, как, например, судебную реформу или изменение закона о Прокуратуре, в результате которого ему удалось провести через ВР на пост генпрокурора своего кума Юрия Луценко.

С контролем над Кабмином сложнее: приходиться делиться с премьером и "Народным фронтом". Спецслужбы достаточно уверенно контролирует. Некоторые проблемы есть с МВД Авакова.

Но надо иметь в виду, что, в отличие от порядка, установившегося с предыдущими президентами, произошло радикальное изменение: всё перечисленное выше существенно, но не менее важно (а может – и более!) иметь поддержку Запада и контроль над парамилитарными группами. А с этим у него не сложилось.

А по линии отношений с Штатами ситуация у Порошенко прямо-таки угрожающая – имею в виду его войну с НАБУ, САП и противостояние созданию антикоррупционного суда. В этом его главная проблема. США, похоже, не заинтересованы в его переизбрании на второй срок, иначе трудно объяснить их игру с Саакашвили и беспрецедентное давление для выстраивания инструментов контроля над правящей командой в лице антикоррупционных органов.

А что касается оппозиции и главных противников президента: Тимошенко с первым в стране рейтингом, неопределенная позиция "Оппозиционного блока", иногда голосующего в унисон с властью. Плюс появление Саакашвили, хрупкий мир Порошенко с Аваковым. Реально ли кому-то сейчас из оппозиции претендовать на власть, или это поле зачистят? И возможно ли появление новых лиц — Вакарчук, Зеленский, — которые разбавят традиционные расклады?

– Н-ну… Очень похоже, что есть попытка проверить шансы Вакарчука. Проблема остальных оппозиционеров (Тимошенко – в первую очередь) в том, что на Западе к ним ко всем уже присмотрелись, и не собираются ставить ни на кого из них.

С Аваковым Порошенко "в одной лодке", а Саакашвили – одиночка и его шансы, на мой взгляд, сыграть "большую игру" минимальны.

В начале года говорили, что позиция США по отношению к Украине еще не определена, что Трамп только разбирается. А что можно сказать сейчас? Видно ли усиление или, наоборот, ослабление американского влияния? Видна ли стратегическая линия, позиция США по Украине?

– Я бы сказал (с колебанием): ослабление. Происходит известный процесс, когда хвост виляет собакой. Долго ли это продлится – вопрос. Но пока что Киев рассчитывает на то, что как бы он себя ни вёл – ему всё простится за русофобию; а американцы, до поры до времени, этот диагноз (именно диагноз) подтверждают.

Есть линия Госдепа и других ведомств, которая, по сути, продолжает политику администрации Обамы. Есть, возможно, личные намерения Трампа выстроить лучшие отношения с Россией, но на украинский вопрос это пока не влияет. Сам Трамп во многом — во враждебном окружении, а многие трамписты сближаются с неоконами во взглядах на Россию, а значит и на Украину, которая интересна только как элемент сдерживания Москвы.

Конец года получился скандальным. Из-за закона Об образовании у власти появились новые враги как внутри страны (продолжение борьбы с русскоязычными), так и вне — протестуют соседи Украины. Пойдет ли власть на компромисс по языку или гуманитарной политике, или продолжит гнуть свою линию?

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– Серьёзный конфликт здесь, пожалуй, только с Венгрией. Уступки по существу в сфере языковой политики, особенно в том, что касается русского языка, почти невероятны. Разве что ЕС предпримет жёсткое ультимативное давление на украинскую власть. В это я не верю, а решение Венецианской комиссии дает власти Украины большие возможности для лавирования. Так что, скорее всего, власть в гуманитарной политике на компромисс не пойдет.

Донбасский и минский узлы: переговоры Суркова-Волкера, миротворцы, политическая часть "Минска-2". Насколько продвинулось мирное урегулирование и виден ли свет в конце тоннеля? И может ли вновь вмешаться "партия войны"?

– Пока свет в конце тоннеля не просматривается. Нужно учитывать, что киевские власти не заинтересованы в урегулировании, понимая, что их версия урегулирования не реалистична, а соглашаться на реализацию "по букве" минских соглашений для них чрезвычайно опасно.

К тому же позиционная война не создаёт проблем для киевской власти дома, нет никакого антивоенного давления – посему для них status quo вполне приемлем. А Запад по-прежнему интерпретирует "Минск-2" как "уход России из Донбасса", а непризнанные республики не рассматриваются как субъекты для переговоров.

Характерно, что обычно в подобных конфликтах Запад рассматривал самопровозглашённые власти представителями местного населения (пусть и превысившими полномочия), но в нашем случае ДНР и ЛНР рассматриваются Западом как "вооружённые группы", без привязки к представительству местного населения.

Хотя для всех, в том числе в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе очевидно, что при сколь угодно прозрачных и честных выборах под тотальным международным контролем власть в этих ОРДЛО получат анти-киевски настроенные политики. Именно поэтому для Киева эти выборы допустить нельзя, следовательно, Киев заинтересован в продолжении артиллерийских дуэлей. Иначе придётся выполнять букву "Минска-2": амнистия, особый статус Донбассу, закреплённый в Конституции и пр. И только потом – передача границы с РФ под украинский контроль.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017

Переговоры Волкер-Сурков заполняют паузу (прощупывают позиции друг друга), пока на верхнем уровнем не будет достигнута договорённость. Миротворцы в версии Киева-Волкера (т.е. контроль над территорией ОРДЛО передать голубым каскам) — совершенно нереалистичный вариант, всем это понятно. Но нужно же паузу чем-то заполнять!

Можно совсем коротко: чего вы ожидаете от 2018 года? Ожидания и прогнозы по Порошенко и власти в целом, по оппозиции, Западу и России и их отношению к Украине, по Донбассу.

– Совсем коротко? Ничего хорошего. Не исключены, хоть и маловероятны внеочередные выборы ВР и президента. Но и от этого – тоже ничего хорошего не жду.

Отношение Запада к Украине будет ухудшаться, как и отношение между РФ и Украиной, американская поддержка сохранится в любом случае.

Репрессии по отношению ко всему русскому, скорее всего, будут нарастать.

Разные сектора оппозиционного поля предпримут попытку объединиться, скорее всего, безуспешную.

Масштабного военного конфликта, скорее всего, удастся избежать. Хотя полностью исключить такой возможности нельзя, особенно после получения Украиной летального оружия.