Учти в следующем году: бензин по 30 грн, рост цен на автогаз и... электричество

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Водители не "потянули" дорогой бензин

Заоблачные цены на бензин привели к падению продаж светлых нефтепродуктов. По данным Госстата, розничная реализация дизельного топлива через АЗС в ноябре снизилась на 1,6% (на 1,5 тыс. т) – до 94,4 тыс. т, продажи бензина сократились на 11% – до 113 тыс. т. В целом, потребление бензина в Украине за неполный год упало на 7,2% — до 1,83 млн. т.

Основной причиной падения цен на бензин являются заоблачные цены. За последние 4 месяца на заправках верхнего и нижнего ценового сегмента бензин подорожал на 4,5-5 грн/л. В ведущих розничных сетях 95-й стоит 28-30 грн, а в некоторых сетях перешагнул за 30 грн. Дороговизна топлива вынудила многих перевозчиков повысить цены на проезд и на транспортировку грузов.

На монополистов управы нет

Владельцы розничных сетей АЗС сетуют на дороговизну доллара и рост мировых цен на нефть. Мол, 80% нефтепродуктов приходится закупать за валюту, а из-за осеннего скачка "зеленого" импортное топливо резко подорожало. Владельцы заправок уверяют, что работают на минимуме рентабельности, тогда как более 90% стоимости бензина — это закупка сырья и налоги (акцизы составляют до 40% розничной стоимости топлива).

Однако в Антимонопольном комитете считают, что некоторые сети установили на рынке сговор. АМКУ сообщил, что выявил факты одновременного и однонаправленного повышения цен на топливо в сетях ОККО и WOG.

"В течение 2017 Комитетом было зафиксировано более 10 таких случаев, может быть обусловлено не только объективными факторами, но и следствием совершения соответствующими участниками рынка антиконкурентных согласованных действий", — отмечают в АМКУ.

По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, игроки рынка уже давно не боятся Антимонопольного комитета, поэтому игнорируют его решение.

"АМКУ всегда видит во всем сговор, сказали на очередном заседания правительства — разберитесь с ценами, они и берут по козырек. Они мыслят категориями 15-ти летней давности, у них методики определения сговора утверждены в 2003-2004 годах. Но рынок за это время изменился кардинально, никто не собирается эти методики менять, поскольку наличие Антимонопольного комитета это все равно, как наличие дубинки. Но эта дубинка ни по кому не попадает. Решения АМКУ успешно оспариваются в судах, штрафов никто из участников рынка так и не заплатил. Нынешнее дело, я не думаю, что оно будет отличаться от предыдущих, потому что в действиях трейдеров отсутствует состав преступления", — считает Рябцев.

Действия АМКУ действительно сложно назвать эффективными и оперативными. Так комитет приступил к расследованию летнего сговора на рынке сжиженного автогаза только в декабре. В августе 2017 года сжиженный газ подорожал на заправках в полтора-два раза, а оптовые цены выросли вдвое. Притом, уже во второй половине сентября цены вернулись на докризисный уровень и, теперь автогаз стоит в 3 раза дешевле, чем бензин. Но АМКУ больше интересует ситуация на рынке полугодовой давности, чем нынешняя ситуация на рынке бензина.

Потребитель голосует гривной

По мнению аналитика UPECO Александра Сиренко, основной причиной подорожания бензина был рост курса доллара, рост мировых цен на нефть (цены за тонну нефти за месяц выросли с 550 до 600 долларов) и непомерные аппетиты операторов рынка.

"Они до сих пор не могут определится с величиной заработка на заправках. Сейчас она составляет от 15%. У наших игроков высокие показатели маржинальности сравнительно с европейскими компаниями. Операторы сейчас выбирают кто они: умные или красивые. Они видят, что продавать в прежних объемах не получается, поэтому ставят высокую цену. А между тем, низкая цена привлекла бы больше водителей, которые бы покупали не только топливо, но сопутствующие товары и услуги. Но операторы посчитали, что высокая цена на топливо решит их проблему выполнения экономических планов. Вы не представляете, какой сейчас происходит отток покупателей у тех сетей, которые сильно подняли цены за последние недели", — отметил РИА Новости Украина аналитик UPECO Александр Сиренко.

Стремительный рост цен на бензин кардинально изменил структуру рынка. Во-первых, сократилось потребление этого топлива (на бензине ездит больше половины личных автомобилей), во-вторых, изменилась структура рынка. Водители стали массово отказываться от премиальных брендов и дорогих заправок, перейдя на самые дешевые АЗС.

Выросло потребления более экономного дизельного топлива, автогаза, а количество электрокаров за год выросло в 3 раза. Возник спрос на "бодяжный" бензин в сомнительных бензовозах и передвижных заправках. Ситуация стала все больше напоминать 90-е.

Вместе с тем, "элитные" заправки заметно опустели. Автолюбители покупают здесь еду и кофе, но заправляться предпочитают в более дешевых заправках.

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"В Европе давно существуют сети АЗС, которые основные деньги зарабатывают на сопутствующих услугах — тут можно привести помыть и привести в порядок машину, есть кафе, туалет и даже душ. Это и есть основной заработок сетей, тогда как на сам бензин устанавливается минимальная наценка. Там даже супермаркеты продают бензин за 60% от рыночной стоимости. У нас почему то сети, которые сделали ставку на дополнительные услуги, выставляют самые высокие цены на бензин", — заявил Александр Сиренко.

По его словам, в Украине работает около 7 тыс. заправок, что в 2 раза больше норматива исходя из количества машин и населения.

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"Европа уже давно это пережила, количество ужалось втрое, и успешно работают", — отметил эксперт.

По прогнозам аналитика, рынок АЗС в ближайшее время ожидает сжатие, тогда как часть игроков перейдет в ритейл, зарабатывая на фаст-фуде и прочих дополнительных услугах.