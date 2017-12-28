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    Все выше и выше. Нацбанк установил первые курсы валют в 2018 году

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    Официальный курс гривны по отношению к доллару достиг отметки 28,06 гривны за доллар, а к евро - 33,49 гривны, сообщается на сайте регулятора.
    Доллары и евро
    AFP/THOMAS COEX

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил первые курсы валют на 2018 год — гривна подешевела к доллару, евро и рублю.

    Юрий Товстенко
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    Падение гривны — будет ли паника? Прогноз эксперта

    На понедельник, 1 января, официальный курс гривны по отношению к доллару достиг отметки 28,06 гривны за доллар (+12 копеек), сообщается на сайте регулятора.

    Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,49 гривны за евро (+25 копеек).

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    За 10 российских рублей дают 4,87 гривны (+1 копейка).

    Напомним, на 28 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне: 27,94 грн за доллар, 33,24 грн за 100 евро, 4,86 грн за 10 рублей.

    Ранее в Национальном банке Украины заявили, что падение курса гривны носит сезонный характер. Как сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, регулятор внимательно следит за валютным рынком и в случае значительных колебаний "гасит их". И.о. главы НБУ Яков Смолий уточнил, что с 20-х чисел ноября усилилось давление на курс гривны под действием временных факторов. В частности, на предложение валюты влияет сезонное уменьшение деловой активности. Одновременно обострились неблагоприятные ожидания относительно будущей динамики курса гривны.

    Отметим, что курс американской валюты, заложенный в государственный бюджет на 2018 год, составляет 30,1 грн за доллар.

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