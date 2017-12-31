Кина не будет. Снова? Страсти по "Иронии судьбы" и не только

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Любимый всеми новогодний фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" впервые за два года снова появится на украинских телеэкранах. Пустить в эфир известную новогоднюю комедию решились каналы "Интер" и СТБ. Однако далеко не все украинцы этому обрадовались, хотя еще в прошлом году писали петицию с требованием вернуть фильм на экраны.

В частности, участники группы "Бойкот российского кино" потребовали отменить показ советского фильма из-за российской актрисы Валентины Талызиной.

"Поскольку в фильме снялась одиозная российская актриса Валентина Талызина, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, этот фильм подпадает под запрет. И как нам известно, прокатное удостоверение на него до сих пор не отменено", — сказано в сообщении.

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От Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания участники группы потребовали принять меры по мониторингу телеэфира и наказать нарушителей.

Реакция в соцсетях

Однако подобные решения властей вызывают среди украинцев неоднозначную реакцию: одни считают запрет советского кино вполне логичным, другие возмущены тем, что чиновники посягнули на классику. При этом практически все сходятся во мнении: украинцы сами должны решать, что смотреть.

Многие поддержали очередной бойкот фильма. Люди считают, что зрителей уже "перекормили" этим фильмом. Также некоторые пользователи Facebook обратили внимание, что программа телепередач в новогоднюю ночь состоит из множества советских фильмов. Однако были и те, кто встал на защиту советской классики.

Страсти по "Иронии судьбы"

Напомним, "Иронию судьбы" украинские каналы перестали показывать еще в 2015 году, после того как одна из актрис фильма — Валентина Талызина была включена в "черный список" Службой безопасности Украины за поддержку политики президента РФ Владимира Путина.

После этого в украинских СМИ и соцсетях начались споры: можно или нельзя показывать фильм? В итоге — впервые за последние 35 лет картину в новогоднюю ночь таки не показал ни один украинский канал.

Хотя в пресс-службе Госкино заявляли, что фильм запрещать не будут.

В сентябре 2016 года история получила новый поворот. На сайте президента Петра Порошенко появилась петиция от украинцев с требованием вернуть фильм на экраны.

"Ищите врагов там, где они действительно есть. Скоро Новый, 2017 год. Эльдар Рязанов еще при жизни, Лиечка Ахеджакова, Барбара Брыльска, Андрей Мягков — все они поддерживали, поддерживают Украину. Почему же из-за позиции только Валентины Талызиной, роль которой мизерная в этом фильме, мы должны терять замечательную новогоднюю историю?! К тому же, оставьте людям выбор, всегда можно просто переключить канал. Бороться нужно с врагами реальными", — говорилось в петиции.

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"Сваты" частично вернутся

Однако есть для украинцев и хорошая новость. Как стало известно, в новогоднюю ночь украинцы увидят "Сватов" с участием Федора Добронравова на одном из украинских телеканалов. Небольшой фрагмент популярного сериала "95 квартал" включил в свой праздничный концерт.

Также стало известно, что часть праздничного выпуска будет посвящена шуткам вокруг запрета сериала.

Напомним, сериал решили запретить после того, как выяснилось, что актер Федор Добронравов посещал Крым.

Другие запреты

Ранее в канун 2014 года в Украине запретили показ российской новогодней комедии "Мамы-3", которая должна была выйти на экраны 25 декабря. Среди причин члены экспертной комиссии называли "демонстрацию шовинизма русской нации, государства-агрессора по отношению к Украине", а также увидели в комедии "имперские манеры".

В фильме в главных ролях сыграли Анастасия Заворотнюк, Ольга Волкова, Гарик Харламов, Евгений Сморигин, Тимур Родригез и многие другие. При этом никто из актеров на тот момент не был включен в "черные списки".

По сюжету фильма 31 декабря три абсолютно разные мамы летят в Прагу праздновать Новый год "по-европейски". Но самолет из-за погодных условий вынужден приземлиться в аэропорту небольшого польского городка, который встречает мам пустыми улицами. Женщины решают устроить в этой "провинциальной Европе" настоящий Новый год "по-русски". В одном из кадров Гарик Харламов в эфире местного радио заявляет: "Мы (то есть русские), захватили радио, телеграф, телепорт…". Возможно, этот нюанс не устроил экспертную комиссию Госкино.

А в конце ноября 2016 года в Украине запретили новогоднюю комедию "Елки-2". Причина — якобы "несоблюдение телекомпаниями требований Законов "О кинематографии" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Добрались и до Деда Мороза

Добрались "цензоры" и до Деда Мороза. В прошлом году в Украине предложили вместо Деда Мороза новый символ Нового года — святого Николая. С такой инициативой выступила скандальная украинская писательница Лариса Ницой.

"Пусть дедушка Мороз уже отдыхает. Уже пришел святой Николай — вернее, вернулся к нам", — сказала она "Обозревателю".

В сети также появилась информация, что Минкультуры якобы настоятельно рекомендовало использовать во время детских новогодних праздников образы Святого Николая или Санта Клауса вместо Деда Мороза, а вместо Снегурочки — Зиму или Зимушку. Однако позже в ведомстве опровергли эту информацию.

По материалам из открытых источников интернет