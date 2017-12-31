наверх
31.12.201717:28
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Уже в 2018-ом. Как Австралия встретила Новый год

    (обновлено: )16
    После Австралии новогодние празднования отправятся в Японию и Китай. После Азии 2018-й встретят в Европе, Африке и Америке.
    Канал на Youtube wowhighheels

    Островное государство Республика Кирибати, расположенное в Тихом океане, уже встретило 2018 год. Второй стала Новая Зеландия — Новый год в стране наступил тогда, когда в Украине было 13.00 31-го декабря.

    Самые потрясающие фото, опубликованные НАСА. Видео
    Канал NASA на Youtube
    Самые потрясающие фото, опубликованные НАСА

    Следующей страной, в которой уже встретили Новый год, стала Австралия. В Сиднее начало года отметили зрелищным салютом.

    Смотрите также: В центре Киева открылся новогодний городок

    После Австралии празднование отправится в Японию и Китай. После Азии 2018-й встретят в Европе, Африке и Америке.

    Последним в 2018-й год войдет американский остров Самоа. Там Новый год наступит тогда, когда в Киеве будет 13.00 1 января. И это при том что страна находится лишь за несколько сотен миль от Кирибати. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юлия Тимошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Захват "Укрпочты" в Харькове
    Захват здания "Укрпочты" в Харькове
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие