Уже в 2018-ом. Как Австралия встретила Новый год

Островное государство Республика Кирибати, расположенное в Тихом океане, уже встретило 2018 год. Второй стала Новая Зеландия — Новый год в стране наступил тогда, когда в Украине было 13.00 31-го декабря.

Следующей страной, в которой уже встретили Новый год, стала Австралия. В Сиднее начало года отметили зрелищным салютом.

Смотрите также: В центре Киева открылся новогодний городок

После Австралии празднование отправится в Японию и Китай. После Азии 2018-й встретят в Европе, Африке и Америке.

Последним в 2018-й год войдет американский остров Самоа. Там Новый год наступит тогда, когда в Киеве будет 13.00 1 января. И это при том что страна находится лишь за несколько сотен миль от Кирибати.