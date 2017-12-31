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    В 2018 в мире ожидается крупнейшая гуманитарная катастрофа - СМИ

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    Речь идет о голоде и конфликтах в Йемене, Южном Судане и Бирме. Так, в 2017 году от голода страдало более 20 млн человек, но следующий рискует стать еще хуже.
    Последствия боевых действий в Йемене
    REUTERS Khaled Abdullah

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Следующий 2018 год может стать временем, когда произойдет самый большой гуманитарный кризис со времен окончания Второй мировой войны. С таким предостережением выступил секретарь международного развития Великобритании Пенни Мордаунт, пишет The Telegraph.

    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri
    На Украину надвигается гуманитарная катастрофа

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    Прежде всего речь идет о голоде и конфликтах в Йемене, Южном Судане и Бирме. Так, в 2017 году от голода страдало более 20 млн человек, но следующий рискует стать еще хуже.

    В Британии, в частности, намерены увеличить финансирование гуманитарных программ. В этом году помощь получали в Нигерии, Сомали и острова Карибского бассейна.

    Ранее гуманитарный координатор ООН по Украине Нил Уолкер заявлял, что в настоящее время на востоке Украины наихудшая гуманитарная ситуация с начала конфликта в 2014 году.

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