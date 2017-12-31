В 2018 в мире ожидается крупнейшая гуманитарная катастрофа - СМИ

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Следующий 2018 год может стать временем, когда произойдет самый большой гуманитарный кризис со времен окончания Второй мировой войны. С таким предостережением выступил секретарь международного развития Великобритании Пенни Мордаунт, пишет The Telegraph.

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Прежде всего речь идет о голоде и конфликтах в Йемене, Южном Судане и Бирме. Так, в 2017 году от голода страдало более 20 млн человек, но следующий рискует стать еще хуже.

В Британии, в частности, намерены увеличить финансирование гуманитарных программ. В этом году помощь получали в Нигерии, Сомали и острова Карибского бассейна.

Ранее гуманитарный координатор ООН по Украине Нил Уолкер заявлял, что в настоящее время на востоке Украины наихудшая гуманитарная ситуация с начала конфликта в 2014 году.