2018, накануне: что можно и нельзя дарить в год Желтой собаки

РИА Новости Украина

Главная особенность Желтой собаки — практичность и бережливость, поэтому в подарках следует отказаться как от дешевой мелочевки, так и от блестящих дорогих предметов, за исключением золота, следует обратить внимание на подарки hand-made или же смастерить подарок самостоятельно. При этом важнее выбрать именно практичные вещи, пусть даже и не дорогие, чем подарить недешевый бесполезный презент. В любом случае полет фантазии при выборе новогодних гостинцев ограничивается только кошельком.

Итак, что же подарить родным, близким и коллегам на Новый 2018 год.

Женщинам

Конечно, женщины всегда любят приятные мелочи и украшения, однако такой подарок как шуба — актуален всегда. Возможны вариации от дизайнерской шубы до мехового пальто, учитывая, что в декабре можно найти неплохие скидки на верхнюю зимнюю одежду. Если же шуба не по карману, то можно остановить свой выбор на платьях или костюме, однако особо облегающую одежду выбирать не стоит, так как Желтая собака любит свободное передвижение и от сковывающих движение неудобных вещей лучше отказаться.

Прекрасным подарком может стать ювелирка, но следует обратить внимание — никаких цепочек, ожерелья или колье, так как это ассоциируется с "ошейником". Поэтому подойдут кольца, серьги или броши, главное к вопросу подойти со вкусом. В парфюмерии также следует быть разборчивым, так как хозяйка 2018-го года внимательна к запахам, поэтому подойдут элитные и изысканные ароматы. Не стоит также забывать о любви прекрасной половины человечества к косметическим и SPA- процедурам, которые к Новому году в салонах также можно найти по приемлемой цене.

Мужчинам

В качестве подарка под елку мужчинам в год Желтой собаки также подойдут и зимние куртки, и шубы, и пальто, рубашки или костюмы, однако при том, что по нраву новой хозяйки года она может довольствоваться тем, что есть, она совсем не против, чтобы ее побаловали и продемонстрировали заботу. Поэтому не подойдут на подарки платки, галстуки или носки — это для презентов в повседневной жизни, а не для одного из главных праздников в году.

Стоит обратить внимание на подарки по увлечению. Если ваш мужчина, парень или друг — филателист, ему можно подарить хороший альбом для хранения марок, если он охотник или путешественник и часто выезжает — удобную палатку, для фотографа станет шикарным презентом квадрокоптер. Не стоит отбрасывать и гаджеты — ноутбуки, телефоны и планшеты. В парфюмах подойдут ароматы с легким запахом табака, если таковые уместны, также можно подарить перчатки для телефона или теплый свитер для общих прогулок. Впрочем, можно и пооригинальничать, заказав его портрет в каком-то определенном стиле.

Не рекомендовано дарить на Новый год станки, дезодоранты, ножи и ножницы, а также портмоне, так как такая вещь сугубо индивидуальна.

Детям

В год собаки, конечно, самым лучшим подарком для ребенка может стать самый настоящий щенок, однако идея завести домашнего питомца потребует обсуждения с другими членами семьи. Стоит напомнить и о расходах на содержание четырехлапого друга — прививки, питание, прогулки, однако при выборе такого шикарного сюрприза можете быть уверенны — благосклонность Желтой собаки на весь год вам гарантирована.

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Если же вы не решаетесь завести щенка, следует заранее прислушаться к чаяниям ребенка. Это могут быть всевозможные конструкторы, наборы для юного химика или рукоделия, куклы, предметы игрушечной мебели, красочные и яркие книги, раскраски, машинки и многое другое. Также подойдут и плюшевые игрушки в виде собак. Однако остерегайтесь плюшевых кошек — хозяйке 2018-го они вряд ли понравятся.

Что лучше не дарить

Мебель, посуду, постельное белье или же кухонную технику лучше не делать главными подарками для супруги или мужа, так как акцент важен именно на более личном, однако такие вещи хороши для подарков родственникам или же коллегам. Последним можно подарить полезные мелочи для быта — они недороги и их легко заказать: подставки для чашки в виде коврика, салфетки или прищепки, бокал для вина или виски, именную чашку, елочную игрушку с изображением собаки или в форме собачки.

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Пожилым людям не рекомендуется дарить часы — распространено мнение, что они "воруют" время жизни. Также нехорошо дарить то, что будет ассоциироваться или напоминать о болезнях: тонометр, бандаж, ортопедическая обувь, лекарства. Такие вещи подойдут для покупки по мере надобности.

По данным открытых источников интернет