Тимошенко, Рабинович и кто-то еще. Главные суперпопулисты года

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Юлия Тимошенко и Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Михаил Саакашвили, Егор Соболев и Александр Вилкул. Несмотря на то, что на первый взгляд между этими людьми мало общего, их объединяет качество, без которого их путь к вершинам был бы не возможен. Речь о популизме, который давно стал неотъемлемой частью украинской политики. Хотя и здесь есть свои лидеры и аутсайдеры.

Тимошенко: мастер манипуляций

То, что пальму первенства в рейтинге главных популистов года удерживает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вряд ли станет для кого-то открытием. Юлия Владимировна и в прошлые годы стабильно держала марку, так что в этот раз ей нужно было просто оставаться собой. И с задачей поддержания реноме политик справилась на "отлично". Так, согласно рейтингу аналитического проекта VoxCheck, который следит за высказываниями известных украинских политиков, Тимошенко даже за короткий срок умудряется наврать с три короба. Если говорить языком цифр, то из всего, что заявляет лидер "Батькивщины", верить можно лишь десятой части. Например, из 46-ти фактологических цитатах Юлия Тимошенко только четыре (!) не содержали лжи или манипуляции. При этом 26% заявлений Юлии Владимировны и вовсе содержат откровенную ложь. И это при том, что почти половина высказываний женщины с косой — откровенная манипуляция фактами. Например, для Тимошенко не составляет никаких проблем опустить часть "ненужной" информации или некорректно сравнивать данные.

"В заявлениях Тимошенко нередко встречаются арифметические ошибки. Например, она говорит, что сокращение долларового ВВП в 1,7 раза — это минус 70%, а коэффициент для расчета пенсий в 1,35 раза — это минус 35%. На самом деле в первом случае —41,5%, в другом 26%", — говорят исследователи.

Но, пожалуй, самый любимый прием Юлии Владимировны — сгущать краски. О чем говорить, если 95% всех цитат Тимошенко оказались отрицательно заряженными. "Геноцид", "нищета", "уничтожение людей" — без этих определений не обходится ни одно из выступлений лидера "Батькивщины".

Рабинович: главное — рейтинг

Между тем, в 2017-м году у Юлии Владимировны появился серьезный конкурент в деле развешивания лапши на уши доверчивых граждан. Это — лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович. Рассказывая на каждом шагу, что он давно покинул "Оппозиционный блок", политик по-прежнему официально остается членом этой фракции в парламенте. В своих речах Рабинович не далеко ушел Тимошенко. Если разобрать состав его всегда эмоциональных выступлений, то содержание правды в них будет не более тринадцати процентов. Глава Всеукраинского еврейского конгресса настолько увлекается оболваниванием масс, что, порой, просто не понимает, о чем говорит. Хотя, самого Вадима Рабиновича это вряд ли заботит. Главное — рейтинги, а в них он регулярно входит в тройку-пятерку самых популярных политиков страны.

Оппозиционеры: каждый врет по-своему

"Бронзовый" призер рейтинга самых голословных политиков 2017-го года, Юрий Бойко мало чем отличается от своих конкурентов. Единственная разница — в штабе "Оппозиционного блока" более внимательно работают с данными, а значит, и в цифрах лидер партии редко ошибается.

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Тем не менее, правды цитатам Бойко это никак не прибавляет. В скупых заявлениях в кулуарах Верховной Рады лидер "Оппоблока" также регулярно подменяет понятия. Если говорить в целом, то в плане стратегии Бойко полностью перенял модель Юлии Тимошенко — побольше негатива и статистики, пусть она даже не отвечает действительности.

Не удивительно, что в спину главному оппозиционеру по части популизма буквально дышит его соратник по фракции Александр Вилкул. Говорить заведомо не правдивые вещи и манипулировать фактами для него — тоже раз плюнуть.

Не отстают от "Оппозиционного блока" и их коллеги по цеху — депутаты фракции "Самопомич". В 2017-м лидеры пиар-объединения Олег Березюк и Егор Соболев не блистали по части законотворчества, зато поучаствовали практически во всех сабантуях, которые показывали по телевизору. А вот их ситуативный соратник, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хоть и говорит излишне эмоционально, открыто врет достаточно редко. Разве что о преувеливает свои успехи в бытность работы в Грузии и Одесской области.

"Правдорубы" Гройсман и Порошенко

Многим это покажется странным, но в рейтинге главных популистов по версии VoxCheck, первые лица страны вовсе не значатся. Хотя, объясняется это не столько любовью Петра Порошенко и Владимира Гройсмана к правде-матке, сколько отсутствием эмоций в их выступлениях. Руководители государства всегда говорят короткими сдержанными фразами, в которых чаще обозначают планы на будущее, чем хвастаются успехами. Да и вряд ли рядовой украинец поверил бы словам президента о космическом росте ВВП или других ключевых моментах жизни "по-новому".