У Порошенко в 2018-ом будет повод распустить Раду - Воля

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Президенту Украины Петру Порошенко в 2018 году может представиться случай выполнить свое главное предвыборное обещание — обещание мира. Но этот "случай" он должен организовать сам, распустив парламент. Об этом сказал РИА Новости Украина политический эксперт Владимир Воля.

Чего люди желают друг другу на Новый год? Счастья, здоровья, благополучия. Но украинцам для всего этого не хватает мира в стране. Поэтому, если говорить о пожелании всему народу, то нужно пожелать, прежде всего, завершения вооруженного конфликта в Донбассе, отметил политолог.

Что касается власти, то, по словам Воли, ей следует пожелать упорства в осуществлении реформ, но — только таких, которые улучшают жизнь граждан, а не ведут к обнищанию. Но способны ли на это действующие лица на украинской политической сцене?

"Согласно опросам, большинство украинцев не доверяют практически всем действующим политикам. Поэтому, надо надеяться, в 2018 году произойдет открытие новых политических лидеров, проявятся политики, которые действительно готов к проведению реформ, которые улучшат жизнь", — сказал эксперт.

Отметим, по данным проведенного осенью 2017 года исследования социологической службы Центра Разумкова, уровень недоверия президенту Украины превышает 68%, правительству — более 73%, Верховной Раде не доверяют более 80% украинцев.

По его мнению, динамика политического кризиса в Украине позволяет надеяться на появление новых лиц: "Запад переосмысливает свое отношение к украинским политическим элитам, к политикам, возможно, тоже ищет, с кем дальше иметь дело".

Он добавил: "Если говорить о президенте Петре Порошенко, то пока ему удавалось контролировать ситуацию в стране, пока он является основным партнером для западных союзников Украины".

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"Но, тем не менее, я думаю, ему надо по-новому взглянуть на власть и политику и — идти своим путем. Может быть, даже инициировать в 2018 году досрочные выборы парламента, чтобы чувствовать себя более свободным от тех альянсов, которые уже далеко не всегда на пользу президенту, а иногда — во вред", — сказал политолог.

Воля отметил, что это, возможно, позволит Порошенко выполнить, наконец, данные им обещания, в том числе обещание достичь мира.

"Изменения — это не всегда плохо, они несут новые возможности, хотя и с новыми рисками. Но серьезные политики должны не бояться изменений, а уметь управлять ими… Если же топтаться на месте, как показывает наш опыт последних лет, то видим: не допустив досрочных выборов Рады, удалось продвинуть какие-то реформы, но многие насущные изменения стали "заложниками" политических конфигураций, существующих во власти", — сказал политолог, пояснив, что речь, прежде всего, идет о коалиции.

Воля добавил, что нынешний состав парламента "не отражает реалий", и досрочные выборы позволят узнать реальные настроения граждан: "лучший соцопрос — это выборы".

Напомним, во время избирательной кампании кандидат в президенты Петр Порошенко заявлял, что АТО должна длиться не месяцы и недели, а дни и часы. Именно обещание достичь мира и обеспечило ему победу. Однако АТО продолжается по сей день. По данным ООН, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.