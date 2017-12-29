Жить ли мечте? Что ждет безвиз в 2018 году

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Долгожданная либерализация визового режима с ЕС для Украины, называемая в стране "безвизом", оказалась под угрозой. Евросоюз требует немедленно активизировать борьбу с коррупцией, что является одним из главных требований функционирования безвиза.

Чего хочет ЕС

Свои шесть требований ЕС изложил 20 декабря в ежегодном докладе Еврокомиссии об имплементации критериев для безвизового режима странами Западных Балкан и Восточного партнерства.

"Учитывая последние события, Украина также требует осуществления немедленных действий по обеспечению антикоррупционных мер, которые были предприняты в рамках предыдущих реформ и обеспечить дальнейший прогресс", – заявили в Еврокомиссии.

Также ЕС хочет от Украины усиления сотрудничества с институтами ЕС для предотвращения рисков нерегулярной миграции и проведения кампании по информированию об обязанностях и правах в рамках безвизового режима. Есть и более точечные требования, например, "немедленное восстановление авторитета НАПК и создание эффективной системы верификации электронных деклараций" и даже "отмена поправки об электронном декларировании доходов антикоррупционных активистов".

Климкин спокоен. Пока

Впрочем, в украинском МИД храбрятся и обещают, что безвиз никуда от украинцев не уйдет. По крайней мере, пока.

Министр иностранных дел Павел Климкин в телеэфире заявил, что на данный момент не существует прямых угроз действию безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом: "Никаких прямых угроз на сегодня нет. Никто “безвиз” завтра-послезавтра у украинцев не отберет, но то, что обещали, необходимо было делать".

По словам министра, создание антикоррупционных органов было условием получения Украиной безвизового режима и если к выполнению данного требования возникнут вопросы, то именно это станет предметом политического диалога между Украиной и ЕС, а не сам вопрос безвиза, как такового.

Едут и будут ехать еще больше

По состоянию на среду, 27 декабря, безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались почти 380 тысяч украинцев. А самым популярным направлением стала граница с Польшей и Румынией. Такие данные озвучил председатель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Это только те, кто ехал в страны ЕС, начиная с 11 июня, имея лишь биометрический паспорт", – заявил он.

Важно, что это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня вообще выехали за границу в страны ЕС. Остальные имели или биометрический паспорт с вклеенной долговременной шенгенской визой, или паспорт старого образца (без чипа с биометрическими данными).

"Учитывая, что Миграционная служба выдала около 5 млн биометрических паспортов, то в следующем году мы ожидаем увеличения количества наших соотечественников, которые воспользуются безвизом", – отметил Слободян.

Примечательно, что большинство украинцев назвали безвиз главным политическим событием 2017 года. Об этом говорят результаты опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива. За либерализация визового режима высказались 26,1% опрошенных. Еще 9,6% считают таковым событием "дело Саакашвили", 9,1% указали войну, 6% – пенсионную реформу.

Выгода для обеих сторон?

Безвиз нужен не только украинцам, но и Европе, и отбирать его у нашей страны не будут. Такое мнение высказал политический аналитик Петр Охотин.

"Безвиз – это одна из потребностей именно европейской экономики…. Это больше то, в чем нуждается сама Европа. Нужна дешевая рабочая сила, которая сможет конкурировать, в частности, на низкоквалифицированных работах. В данном случае, мне кажется, Европа просто так не будет брать и прикручивать этот винт", – сказал эксперт.

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Сама же либерализация визового режима Украины с ЕС произошла, потому что европейцы смогли прагматично подойти к этому вопросу, уверен директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

"Они закрыли глаза на некоторые несоответствия украинских реформ тем стандартам, которые должны быть, чтобы нам дали безвизовый режим, и сделали это для того, чтобы получить доступ к украинскому рынку труда, точнее чтобы украинские работники получили возможность временно выехать в Европу, и европейцы получили украинских граждан в качестве туристов, студентов, краткосрочных работников, возможно, не совсем легальных. В перспективе это выгодно для ЕС. Как только они решат, что это не отвечает их долгосрочным интересам, безвизовый режим с Украиной может оказаться под вопросом", – подчеркнул Капитоненко.

В целом же 2018 год покажет, что станет значимее для европейцев: экономические выгоды или безвиз как инструмент давления на украинские власти.