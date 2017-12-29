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    Аналитика и комментарии

    Жить ли мечте? Что ждет безвиз в 2018 году

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (712)

    (обновлено: )66
    Европа сама получает выгоду от украинского безвиза – значительно дешевеет рабочая сила, потоки которой не иссякают. Но безвиз - это еще и инструмент политического давления, и здесь возможны разные варианты.
    Биометрический паспорт
    Украинское фото

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    УНИАН
    Эксперт: безвиз для украинцев — просто возможность заработать

    Долгожданная либерализация визового режима с ЕС для Украины, называемая в стране "безвизом", оказалась под угрозой. Евросоюз требует немедленно активизировать борьбу с коррупцией, что является одним из главных требований функционирования безвиза.

    Чего хочет ЕС

    Свои шесть требований ЕС изложил 20 декабря в ежегодном докладе Еврокомиссии об имплементации критериев для безвизового режима странами Западных Балкан и Восточного партнерства.

    "Учитывая последние события, Украина также требует осуществления немедленных действий по обеспечению антикоррупционных мер, которые были предприняты в рамках предыдущих реформ и обеспечить дальнейший прогресс", – заявили в Еврокомиссии.

    Также ЕС хочет от Украины усиления сотрудничества с институтами ЕС для предотвращения рисков нерегулярной миграции и проведения кампании по информированию об обязанностях и правах в рамках безвизового режима. Есть и более точечные требования, например, "немедленное восстановление авторитета НАПК и создание эффективной системы верификации электронных деклараций" и даже "отмена поправки об электронном декларировании доходов антикоррупционных активистов".

    Биометрический паспорт
    Украинское фото
    У безвиза с ЕС есть абразивная сторона — эксперт

    Климкин спокоен. Пока

    Впрочем, в украинском МИД храбрятся и обещают, что безвиз никуда от украинцев не уйдет. По крайней мере, пока. 

    Министр иностранных дел Павел Климкин в телеэфире заявил, что на данный момент не существует прямых угроз действию безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом: "Никаких прямых угроз на сегодня нет. Никто “безвиз” завтра-послезавтра у украинцев не отберет, но то, что обещали, необходимо было делать".

    По словам министра, создание антикоррупционных органов было условием получения Украиной безвизового режима и если к выполнению данного требования возникнут вопросы, то именно это станет предметом политического диалога между Украиной и ЕС, а не сам вопрос безвиза, как такового.

    Едут и будут ехать еще больше

    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    УНИАН
    Что нужно сделать Украине, чтобы сохранить безвиз? Требования ЕС

    По состоянию на среду, 27 декабря, безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались почти 380 тысяч украинцев. А самым популярным направлением стала граница с Польшей и Румынией. Такие данные озвучил председатель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

    "Это только те, кто ехал в страны ЕС, начиная с 11 июня, имея лишь биометрический паспорт", – заявил он.

    Важно, что это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня вообще выехали за границу в страны ЕС. Остальные имели или биометрический паспорт с вклеенной долговременной шенгенской визой, или паспорт старого образца (без чипа с биометрическими данными).

    "Учитывая, что Миграционная служба выдала около 5 млн биометрических паспортов, то в следующем году мы ожидаем увеличения количества наших соотечественников, которые воспользуются безвизом", – отметил Слободян.

    Флаги Украины и Европейского Союза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Соцсети: безвиз под угрозой, спасибо коррупционерам

    Примечательно, что большинство украинцев назвали безвиз главным политическим событием 2017 года. Об этом говорят результаты опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива. За либерализация визового режима высказались 26,1% опрошенных. Еще 9,6% считают таковым событием "дело Саакашвили", 9,1% указали войну, 6% – пенсионную реформу.

    Выгода для обеих сторон?

    Безвиз нужен не только украинцам, но и Европе, и отбирать его у нашей страны не будут. Такое мнение высказал политический аналитик Петр Охотин.

    "Безвиз – это одна из потребностей именно европейской экономики…. Это больше то, в чем нуждается сама Европа. Нужна дешевая рабочая сила, которая сможет конкурировать, в частности, на низкоквалифицированных работах. В данном случае, мне кажется, Европа просто так не будет брать и прикручивать этот винт", – сказал эксперт.

    Безвизовый режим Украины с ЕС. На польско-украинской границе
    Украинское фото
    Изменил ли безвиз жизнь украинцев? Мнение эксперта

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    Сама же либерализация визового режима Украины с ЕС произошла, потому что европейцы смогли прагматично подойти к этому вопросу, уверен директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

    "Они закрыли глаза на некоторые несоответствия украинских реформ тем стандартам, которые должны быть, чтобы нам дали безвизовый режим, и сделали это для того, чтобы получить доступ к украинскому рынку труда, точнее чтобы украинские работники получили возможность временно выехать в Европу, и европейцы получили украинских граждан в качестве туристов, студентов, краткосрочных работников, возможно, не совсем легальных. В перспективе это выгодно для ЕС. Как только они решат, что это не отвечает их долгосрочным интересам, безвизовый режим с Украиной может оказаться под вопросом", – подчеркнул Капитоненко.

    В целом же 2018 год покажет, что станет значимее для европейцев: экономические выгоды или безвиз как инструмент давления на украинские власти.

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