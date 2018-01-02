Полиция дала комментарий по резонансному убийству правозащитницы

Кадр ObozTV

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Тело убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской направлено на судебно-медицинскую экспертизу, сообщил во вторник в эфире ObozTV пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Тело женщины нашли 1 января в реке возле поселка Демидов. Она была полностью раздета.

"Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Заключения о причинах смерти у нас пока нет. Мы задействовали сотрудников для осмотра территории, опроса свидетелей. Мероприятия продолжаются", — отметил он.

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По словам Жуковича, до получения результатов экспертизы говорить о версиях случившегося преждевременно. "Чтобы говорить о версиях, нужно иметь заключение судебно-медицинской экспертизы, чтобы нам предоставили выводы о причинах смерти. Пока у нас этих ответов нет", — заявил Жукович.

Напомним, Ноздровская добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев, который отказался от дачи показаний.

Во вторник, 2 января, в 12:00 в Киеве состоится митинг с требованием найти убийцу Ирины Ноздровской.