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    Полиция дала комментарий по резонансному убийству правозащитницы

    Тема:

    Криминал в Украине. Убийство правозащитницы под Киевом (100)

    (обновлено: )62402
    По словам пресс-секретаря полиции Киевской области Николая Жуковича, тело Ирины Ноздровской направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время идет опрос свидетелей.
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Кадр ObozTV

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Тело убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской направлено на судебно-медицинскую экспертизу, сообщил во вторник в эфире ObozTV пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

    Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Тело женщины нашли 1 января в реке возле поселка Демидов. Она была полностью раздета.

    "Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Заключения о причинах смерти у нас пока нет. Мы задействовали сотрудников для осмотра территории, опроса свидетелей. Мероприятия продолжаются", — отметил он.

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    По словам Жуковича, до получения результатов экспертизы говорить о версиях случившегося преждевременно. "Чтобы говорить о версиях, нужно иметь заключение судебно-медицинской экспертизы, чтобы нам предоставили выводы о причинах смерти. Пока у нас этих ответов нет", — заявил Жукович.

    Напомним, Ноздровская добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев, который отказался от дачи показаний. 

    Во вторник, 2 января, в 12:00 в Киеве состоится митинг с требованием найти убийцу Ирины Ноздровской. 

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