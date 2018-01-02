"Жизнь свою положу". Сеть взорвало сообщение убитой правозащитницы

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КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Интернет-пользователи активно обсуждают сообщение убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской, размещенное на странице Ольги Ковальчук в Facebook.

Ее тело нашли в понедельник, 1 января, под Киевом. Женщина добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев, который отказался от дачи показаний.

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Фрагмент личной переписки датируется еще 2016 годом. Ноздровская пишет, что за год похудела более чем на 10 килограммов.

"Я жизнь свою положу, но защищу светлую память своей Светочки и посажу этого ублюдка", — написала она.

facebook.com/MEO.olya Оля Ковальчук/Facebook, 1 января 2018

Inna Trotsai пишет в комментарии: "Все в точности так и вышло. Жизнь свою положила".

В свою очередь Myla Nosanovska сообщает: "Говорят, что дочь Ирины передала полиции ее лэптоп, но там стерта вся информация, и родственники отказываются от обвинений".

Во вторник, 2 января, в Киеве состоится митинг с требованием найти убийцу Ирины Ноздровской.