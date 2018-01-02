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    "Жизнь свою положу". Сеть взорвало сообщение убитой правозащитницы

    Тема:

    Криминал в Украине. Убийство правозащитницы под Киевом (98)

    (обновлено: )157414
    Фрагмент личной переписки датируется еще 2016 годом. Ноздровская пишет, что за год похудела более чем на 10 килограммов. Она также пишет, что "жизнь положит", но защитит "светлую память своей Светочки".
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Интернет-пользователи активно обсуждают сообщение убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской, размещенное на странице Ольги Ковальчук в Facebook.

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    Ее тело нашли в понедельник, 1 января, под Киевом. Женщина добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев, который отказался от дачи показаний. 

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    Фрагмент личной переписки датируется еще 2016 годом. Ноздровская пишет, что за год похудела более чем на 10 килограммов.

    "Я жизнь свою положу, но защищу светлую память своей Светочки и посажу этого ублюдка", — написала она.

    facebook.com/MEO.olya
    Оля Ковальчук/Facebook, 1 января 2018

    Inna Trotsai пишет в комментарии: "Все в точности так и вышло. Жизнь свою положила".

    В свою очередь Myla Nosanovska сообщает: "Говорят, что дочь Ирины передала полиции ее лэптоп, но там стерта вся информация, и родственники отказываются от обвинений".

    Во вторник, 2 января, в Киеве состоится митинг с требованием найти убийцу Ирины Ноздровской. 

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