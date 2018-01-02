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    Коболев о деле убитой правозащитницы: это будет лакмусовой бумажкой

    Тема:

    Криминал в Украине. Убийство правозащитницы под Киевом (97)

    (обновлено: )29601
    По словам главы НАК "Нафтогаз Украины", который не смог остаться в стороне от обсуждения резонансного преступления, дело Ирины Ноздровской станет "лакмусовой бумажкой, которая определит реальную степень реформированности правоохранительной системы".
    Андрей Коболев
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал сообщения об убийстве мзвестной правозщитницы Ирины Ноздровской. 

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    В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу и активистку Ирину Ноздровскую. Женщина добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев, который отказался от дачи показаний. 

    "Думаю, этот случай будет лакмусовой бумажкой, которая определит реальную степень реформированности правоохранительной и судебной систем Украины". — прокомментировал Коболев соответствующий пост на своей странице в Facebook.

    Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры — Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Светлана получила тяжелые травмы и скончалась, полусиротой остался 4-летний мальчик. 

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    В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

    Во вторник, 2 января, в Киеве состоится митинг с требованием найти убийцу Ирины Ноздровской. 

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