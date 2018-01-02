Озвучена основная версия убийства Ноздровской

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Основной версией по делу убийства юриста Ирины Ноздровской является возможная причастность к преступлению родственников Дмитрия Россошанского, сообщила "Украинской правде" киевский общественный деятель Лилия Коваленко.

По ее словам, тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский районный суд.

Один из активистов, который не назвался, сообщил, что у Ирины Ноздровской было смертельное ножевое ранение в шею.

Напомним, Ноздровская добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев, который отказался от дачи показаний.

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Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП – 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии.

Скриншот видео 2+2 Дядя Россошанского экс-глава Вышгородского районного суда Сергей Куприенко

В настоящее время у здания главного управления полиции Киевской области проходит митинг с требованием расследовать резонансное убийство Ноздровской. Собравшиеся у здания люди требуют от полиции найти убийц, организовать общественный контроль за ходом расследования. К протестующим вышел представитель полиции, который сообщил, что уже проводятся следственные действия. В ходе митинга между участниками произошла небольшая потасовка, причина конфликта не известна.