На главу Нацполиции в Киевской области напали во время митинга

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Участники акции протеста напали на главу Управления Национальной полиции Украины в Киевской области Дмитрия Ценова.

В момент нападения Ценов находился посреди митингующих и давал им пояснения в связи с расследованием убийства правозащитницы и адвоката Ирины Ноздровской. Полицейского толкнули и схватили несколько человек.

Ранее Управление Национальной полиции Украины в Киевской области прокомментировало ход расследования. Тело Ноздровской направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Заключения о причинах смерти у нас пока нет. Мы задействовали сотрудников для осмотра территории, опроса свидетелей. Мероприятия продолжаются", — сообщил спикер областного управления нацполиции.

Напомним, Ноздровская добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него.

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Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Тело женщины нашли 1 января в реке возле поселка Демидов. Она была полностью раздета.

Позднее в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев, который отказался от дачи показаний.