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    Тренд дня: "со времен Сталина не было такой власти у нас"

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    Итоги-2017, прогнозы-2018 (79)

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    Политические эксперты, блоггеры и аналитики прокомментировали новогоднее обращение президента Петра Порошенко к украинцам и факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.
    Президент Петр Порошенко
    Президент Украины

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко традиционно поздравил украинцев за несколько минут до наступления Нового 2018 года. Глава государства в своем видеообращении отметил, что страна после нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходит к восстановлению и развитию. Порошенко также напомнил и о решении Стокгольмского арбитража, которое "защитило нас от крайне невыгодных условий газового контракта девятого года". Примечательно, что в видеооролике поздравления гаранта "засветилась" экс-премьер-министр Юлия Тимошенко. Ее можно увидеть в контексте судебных разбирательств "Нафтогаза" с российским "Газпромом".

    Вадим Карасев. Архивное фото
    Украинское фото
    Украина-2018. Карасев: у Порошенко ни малейших шансов

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    По мнению политического эксперта Николая Спиридонова, появления в кадре новогоднего поздравления Порошенко его политической конкурентки свидетельствует о начале предвыборной борьбы за кресло президента.

    "В Новогоднем поздравлении Порошенко показали кадр, где Тимошенко стояла вместе с Путиным. Это означает, что уже все пронизано логикой избирательной кампании, даже Новогодние поздравления", — отметил эксперт в Facebook.

    Эксперт-международник Олег Волошин выразил мнение, что власти с самовосхвалением и пропагандой уже перешли всякую черту.

    "Со времен Сталина над украинцами не было другой такой власти, которая бы так настойчиво и грубо лезла со своим самовосхвалением и пропагандой прямо в души. Хоть бы Новый год уже не трогали!, — подчеркнул Волошин.

    Он также акцентировал, что Порошенко, превратив новогоднее обращение в предвыборный ролик, уже уверенно чувствует себя президентом.

    "А с другой стороны, если глава государства, превращает обращение, традиционно посвящённое вечным ценностям, в утилитарный предвыборный ролик, значит, и президентом он себя уже в полной мере не чувствует. Просто кандидат", — резюмировал Волошин.

    Facebook Олега Волошина
    Скриншот с Facebook

    В свою очередь юрист Андрей Портнов прокомментировал очередной розыгрыш Порошенко российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым. Запись беседы выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Кузнецов. Пренкеры позвонили президенту от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга. Порошенко сразу очень обрадовался и стал поздравлять собеседника с Новым годом и Рождеством. Но пранкеры пожелали украинскому президенту "не пить много водки и горилки", после чего он бросил трубку.

    "Некоторые люди возражают моему твёрдому умозаключению, что действующий президент сильно тупой. Тогда объясните мне, пожалуйста, как он в Новый год умудрился четвёртый раз поговорить с пранкерами вместо Генерального секретаря НАТО", - написал Портнов в Facebook.

    Facebook Андрея Портнова
    Скриншот с Facebook

    Эксперты также не обошли вниманием традиционные факельные шествия и вече 1 января в честь дня рождения Степана Бандеры, которые прошли не только в центре Киева, но и во многих других областных и районных центрах Украины. Впервые такие мероприятия прошли близ линии разграничения в Донбассе. В столице факельное шествие завершилось вече на Майдане Незалежности.

    Политический эксперт Янина Соколовская считает, что пока в Донбассе не завершится антитеррористическая операция, количество подобных маршей будет расти, одновременно будет нарастать и уровень радикализма.

    "Киев новогодний теперь бывает таким. Чем сильнее украинцев пытаются согнуть, тем резче выпрямляется осиновый кол протеста. И в марше, ранее собиравшем сотни людей (все ж 1 января тяжкий постпраздничный день), теперь участвуют тысячи. И праворадикальное крыло крепнет на фоне обездвиженного левого. И пока война не закончена, марши будут расти и множиться, а радикальный вектор нарастать", - отметила Соколовская.

    Facebook Янины Соколовской
    Скриншот с Facebook

    Вместе с этим политические аналитик Дмитрий Корнейчук выразил уверенность, что участники факельного шествия — проплаченные, а никакого национализма в Украине нет.

    "Если честно, то я не понимаю: какой именно украинский национализм все обсуждают? Если вы говорите о клоунах с факелами или о кучке радикалов, то там люди просто отрабатывают деньги. Если о Западной Украине, то никто там не страдает никаким национализмом", — подчеркнул Корнейчук

    По его словам, власти под националистическими лозунгами попросту прикрывают воровство.

    "Завтра они "перекрасятся" — и станут пророссийскими. Где именно ужасные украинские националисты? Да даже донбасский региональный патриотизм в разы более силен", — подытожил аналитик.

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