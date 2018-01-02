Тренд дня: "со времен Сталина не было такой власти у нас"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко традиционно поздравил украинцев за несколько минут до наступления Нового 2018 года. Глава государства в своем видеообращении отметил, что страна после нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходит к восстановлению и развитию. Порошенко также напомнил и о решении Стокгольмского арбитража, которое "защитило нас от крайне невыгодных условий газового контракта девятого года". Примечательно, что в видеооролике поздравления гаранта "засветилась" экс-премьер-министр Юлия Тимошенко. Ее можно увидеть в контексте судебных разбирательств "Нафтогаза" с российским "Газпромом".

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По мнению политического эксперта Николая Спиридонова, появления в кадре новогоднего поздравления Порошенко его политической конкурентки свидетельствует о начале предвыборной борьбы за кресло президента.

"В Новогоднем поздравлении Порошенко показали кадр, где Тимошенко стояла вместе с Путиным. Это означает, что уже все пронизано логикой избирательной кампании, даже Новогодние поздравления", — отметил эксперт в Facebook.

Facebook Николая Спиридонова Скриншот с Facebook

Эксперт-международник Олег Волошин выразил мнение, что власти с самовосхвалением и пропагандой уже перешли всякую черту.

"Со времен Сталина над украинцами не было другой такой власти, которая бы так настойчиво и грубо лезла со своим самовосхвалением и пропагандой прямо в души. Хоть бы Новый год уже не трогали!, — подчеркнул Волошин.

Он также акцентировал, что Порошенко, превратив новогоднее обращение в предвыборный ролик, уже уверенно чувствует себя президентом.

"А с другой стороны, если глава государства, превращает обращение, традиционно посвящённое вечным ценностям, в утилитарный предвыборный ролик, значит, и президентом он себя уже в полной мере не чувствует. Просто кандидат", — резюмировал Волошин.

Facebook Олега Волошина Скриншот с Facebook

В свою очередь юрист Андрей Портнов прокомментировал очередной розыгрыш Порошенко российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым. Запись беседы выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Кузнецов. Пренкеры позвонили президенту от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга. Порошенко сразу очень обрадовался и стал поздравлять собеседника с Новым годом и Рождеством. Но пранкеры пожелали украинскому президенту "не пить много водки и горилки", после чего он бросил трубку.

"Некоторые люди возражают моему твёрдому умозаключению, что действующий президент сильно тупой. Тогда объясните мне, пожалуйста, как он в Новый год умудрился четвёртый раз поговорить с пранкерами вместо Генерального секретаря НАТО", - написал Портнов в Facebook.

Facebook Андрея Портнова Скриншот с Facebook

Эксперты также не обошли вниманием традиционные факельные шествия и вече 1 января в честь дня рождения Степана Бандеры, которые прошли не только в центре Киева, но и во многих других областных и районных центрах Украины. Впервые такие мероприятия прошли близ линии разграничения в Донбассе. В столице факельное шествие завершилось вече на Майдане Незалежности.

Политический эксперт Янина Соколовская считает, что пока в Донбассе не завершится антитеррористическая операция, количество подобных маршей будет расти, одновременно будет нарастать и уровень радикализма.

"Киев новогодний теперь бывает таким. Чем сильнее украинцев пытаются согнуть, тем резче выпрямляется осиновый кол протеста. И в марше, ранее собиравшем сотни людей (все ж 1 января тяжкий постпраздничный день), теперь участвуют тысячи. И праворадикальное крыло крепнет на фоне обездвиженного левого. И пока война не закончена, марши будут расти и множиться, а радикальный вектор нарастать", - отметила Соколовская.

Facebook Янины Соколовской Скриншот с Facebook

Вместе с этим политические аналитик Дмитрий Корнейчук выразил уверенность, что участники факельного шествия — проплаченные, а никакого национализма в Украине нет.

"Если честно, то я не понимаю: какой именно украинский национализм все обсуждают? Если вы говорите о клоунах с факелами или о кучке радикалов, то там люди просто отрабатывают деньги. Если о Западной Украине, то никто там не страдает никаким национализмом", — подчеркнул Корнейчук…

По его словам, власти под националистическими лозунгами попросту прикрывают воровство.

Facebook Дмитрия Корнейчука Скриншот с Facebook

"Завтра они "перекрасятся" — и станут пророссийскими. Где именно ужасные украинские националисты? Да даже донбасский региональный патриотизм в разы более силен", — подытожил аналитик.