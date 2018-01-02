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    Нас никто не защищает! Соцсети в шоке от убийства Ноздровской

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    Криминал в Украине. Убийство правозащитницы под Киевом (107)

    (обновлено: )51860
    Постновогодний покой украинцев растревожило очередное резонансное убийство - под Киевом нашли тело пропавшей 29 декабря правозащитницы Ирины Ноздровской, добивавшейся справедливого приговора для убийцы своей сестры.
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    Апостроф

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Новый год шокировал украинцев новой трагедией. В понедельник, 1 января, в реке возле поселка Демидов под Киевом было найдено тело правозащитницы Ирины Ноздровской, исчезнувшей 29 декабря. По информации СМИ на теле женщины обнаружили несколько ножевых ранений. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев, который отказался от дачи показаний.

    Правозащитница долгое время добивалась справедливого приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. В соцсетях этот инцидент стал постновогодним скандалом номер один.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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