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    "Вызов для государства". Климкин об убийстве правозащитницы

    Тема:

    Криминал в Украине. Убийство правозащитницы под Киевом (107)

    (обновлено: )289
    Глава внешнеполитического ведомства Украины считает, что убийство Ирины Ноздровской - вызов для государства и тест для общества на способность защитить женщин-активисток.
    Павел Климкин
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал убийство правозащитницы Ирины Ноздровской "вызовом для государства" и "тестом для общества".

    "Словом года во многих словарях стал феминизм. У нас стало лучше с женскими конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике. Убийство Ирины Ноздровской — вызов для государства и тест для общества на способность защитить женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить", – написал глава внешнеполитического ведомства Украины в микроблоге в Twitter.

    Павел Климкин/Twitter, 2 января 2018

    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП – 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии.

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    В настоящее время у здания главного управления полиции Киевской области проходит митинг с требованием расследовать резонансное убийство Ноздровской. Собравшиеся у здания люди требуют от полиции найти убийц, организовать общественный контроль за ходом расследования. К протестующим вышел представитель полиции, который сообщил, что уже проводятся следственные действия. В ходе митинга между участниками произошла небольшая потасовка, причина конфликта не известна.

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