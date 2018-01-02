Мокрое дело. Смерть Ноздровской - местные "божки" сильнее права

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Утром, в первый день нового года, в речушке под Киевом нашли тело Ирины Ноздровской. Ее искали с вечера 29 декабря. Правоохранители открыли производство по статье умышленное убийство. Круг подозреваемых обширен.

Ирина последние годы занималась делом своей погибшей в ДТП сестры, которую сбил на смерть племянник судьи Вышгородского района. Ирине, незадолго до нового года удалось доказать, что Дмитрий Россошанский был за рулем в состоянии наркотического опьянения и добиться для него приговора — 7 лет колонии. Стоит ли говорить, что два года, пока длился судебный процесс, женщина находилась под давлением со стороны друзей и родственников обвиняемого. Приятели Россошанского нападали на женщину и ее дочь, били. В полиции пока очень осторожно комментируют. А в это время, те, кто знал Ирину полагают, что в этом деле будет много разных версий.

Пропала с концами

Последний раз пропавшая Ирина Ноздровская выходила на связь с мамой после 18 часов. Сказала, что не может говорить, едет в маршрутке. После этого ее мобильный телефон молчал. Поиски Ирины начались на следующий день, но они никакого результата не дали. 38-летняя жительница села Демидов Вышгородского района просто пропала. И только 1 января в речушке Вышгородского района нашли обнаженное женское тело. Родственники опознали в погибшей Ирину.

Как заявил журналиста глава профсоюза МВД Илья Кива, что Ирину или "скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама".

"Но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью", — заявил Кива и сообщил, что полиция ищет ее вещи.

В тот же вечер полиция задержала бывшего жениха убитой правозащитницы Виталия Сергеева, но он отказался давать показания сославшись на статью 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Полицию интересовали отношения с Ириной. Мужчина рассказал журналистам, что они встречались с Ириной чуть больше полгода. Расстались в июне 2017 года, потому что были загружены делами и поняли, что так будет лучше. Но Виталий надеялся наладить отношения.

Версии убийства

Но юристы не верят, что сегодняшняя отреформированная полиция расследует это преступление и действительно найдет виновных. Более того, по мнению друзей Ирины, ее могли убить как за профессиональную деятельность, так и по личным мотивам.

Во-первых, Ирина получала угрозы от родственников и друзей виновника БТП, в котором погибла ее младшая сестра, потому что приняла активное участие в процессе и, благодаря ей, Дмитрия Россошанского на семь лет должны отправить в колонию. Этого приговора добилась Ирина, собирая показания свидетелей, проводя дополнительные экспертизы. Но Россошанский и его адвокаты по сей день добиваются смягчения приговора и после смерти Ирины могут этого добиться.

27 декабря, суд отказал в апелляции адвокатам Россошанского оставил его под арестом еще на 60 суток. Родственники убийцы, которые постоянно угрожали Ирине и о чем знала полиция, взбесились, сообщает свидетель. Отец убийцы в зале суда сказал: "Ты плохо кончишь!". А через два дня ее нашли мертвой. Возможно это совпадение, но угрозы в адрес Ирины поступали и не раз, об этом знали правоохранительные органы, но и никаких мер не принимали.

Возвращаясь к личным мотивам, Ирина, как оказывается, пыталась добиться опеки над пятилетним племянником и вела борьбу с родственниками по линии супруга сестры. Дело в том, что супруг ее погибшей сестры никаких претензий к убийце жены не имел. По мирному у родственников договориться не получалось.

Полиция же, пока, не исключает, что к убийству Ирины может быть причастен и ее бывший кавалер, не случайно его продержали в отделении около 9 часов, но отпустили, так ничего и не предъявив.

"Я ее предупреждала, что ее грохнут. Предлагала не ждать покорно смерти и грохнуть тех, кто ей угрожает — превентивно самой. Не послушалась. Я хорошо знаю психологию всех этих провинциальных божков — судей, прокуроров, мусоров… Они воспринимают местное население как своих полных и абсолютных рабов, а если один из таких смердов вдруг начинает дергаться, не желая смириться, например, со смертью родственника — он обречен. Ведь за убийство раба не будет ничего — «по воняют и успокоятся». Поэтому и надо в таких ситуациях или искать высоких покровителей, перед которыми местные божки будут такими же смиренными рабами, или — убивать самому, первым. Это Украина феодальная, ведь именно в свой родной феодализм наша страна легко и непринужденно вернулась после социализма", — написала на свой странице в соцсети адвокат Татьяна Монтян.

Преступление без наказания

Во вторник, 2 января, под зданием управления полиции Киевской области прошел митинг, на котором граждане требовали расследовать убийство Ирины и найти ее убийц. Полиция обещает, что сделает все возможное, но верится в это с трудом. За последний год силами полиции были раскрывались только очевидные, бытовые убийства и парочку заказных. Следствие по некоторым тянется годами и уже переросло в разряд "глухарей".

В то же время, профессия юриста становиться в Украине не безопасной. Известного адвоката Юрия Грабовского нашли убитым 25 марта в Черкасской области в 27 километрах от города Жашков. По версии прокуратуры, адвоката выманили в Одессу, пленили, накачали психотропами и доставили в Киев. Заставили отдать всю хранящуюся в сейфе в офисе наличность. Потому перевезли в окрестности Жашкова, где застрелили и закопали. Убийцы задержаны — 26-летний фитнес-тренер Артем Яковенко и 20-летний студент Максим Чмилев.

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4 апреля 2016-го, по дороге из Львова в Киев исчез помощник судьи Тарас Позняков, который вез попутчиков. Последний раз Познякова видели в селе Бобрица Киево-Святошинского района, с тех пор о нем ничего не известно. 12 апреля в одном из гаражей на территории того же района полиция нашла авто "Ауди А6", принадлежавшую Тарасу со следами крови в салоне. В его исчезновении подозревают двух бывших бойцов "Правого сектора" Луана Кингисеппа и Дмитрия Голуба. Последний задержан, но юрист не найден ни живым, ни мертвым.

В ночь на 21 января 2017 года на ул. Никольско-Слободская убили выстрелом в голову 46-летнего адвоката Валерия Рыбальченко.

У следствия три основных версии: профессиональная деятельность, ограбление и личная жизнь. Родственники погибшего отвергают две последних версии, говоря о старых делах, связанных с большими деньгами.

Этот случай убийства коллеги, по словам адвокатов, был пятый за последние два года, но не последний.