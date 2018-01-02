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    Убийство Ноздровской: активисты требуют встречи с Луценко и отставок в полиции

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (114)

    (обновлено: )295
    Участники акции протеста под Управлением Национальной полиции Украины в Киевской области выдвинули требования к руководителям силовых органов.
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    Апостроф

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Участники митинга под Управлением Национальной полиции Украины в Киевской области потребовали встречи с генеральным прокурором Юрием Луценко.

    В Киеве во вторник проходит акция протеста в связи с убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Ее обезображенное тело было найдено в реке 1 января. До этого юристу поступали угрозы, а 29 декабря прошлого года она пропала.

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    Во время митинга, в котором принимают участие более двухсот человек, инициативная группа потребовала встречи с генпрокурором, чтобы получить объективную информацию о расследовании убийства Ноздровской.

    Кроме того, будет составлено коллективное письмо с требованием отставки всех руководителей Вышгородского районного отдела полиции, на территории которого было совершено преступление.

    Ранее во время акции протеста митингующие напали на начальника Управления Национальной полиции Украины в Киевской области Дмитрия Ценова. Он вышел на акцию протеста, чтобы рассказать о ходе расследования.

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