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    Фотоленты

    Бунт у МВД в Киеве: разъяренные активисты требуют найти убийц Ноздровской

    Тема:

    Криминал в Украине. Убийство правозащитницы под Киевом (107)

    (обновлено: )65160
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    Апостроф
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    Апостроф
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    Апостроф
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    Апостоф
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    Апостроф
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    Апостроф
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    Апостроф
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    Апостроф
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    Апостроф
    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
    Апостроф

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    В центре Киева несколько сотен активистов у стен Главного управления МВД Украины проводят акцию с требованием найти причастных к убийству юристки Ирины Ноздровской, сообщает Апостроф.

    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
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    Гримасы ужаса. Самый громкий криминал 2017 года

    Участники акции протеста напали на главу Управления Национальной полиции Украины в Киевской области Дмитрия Ценова.

    В момент нападения Ценов находился посреди митингующих и давал им пояснения в связи с расследованием убийства правозащитницы и адвоката Ирины Ноздровской. Полицейского толкнули и схватили несколько человек.

    Ранее Управление Национальной полиции Украины в Киевской области прокомментировало ход расследования. Тело Ноздровской направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

    Напомним, Ноздровская добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него.

    Читайте также: Украина — 2018. Бортник: год будет крайне конфликтным

    Об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. Тело женщины нашли 1 января в реке возле поселка Демидов. Она была полностью раздета.

    Позднее в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев, который отказался от дачи показаний.

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