Фигуранта дела по убийству Ноздровской допросили на полиграфе

скриншот видео Гримасы ужаса. Самый громкий криминал 2017 года . Доставленного в полицию мужчину по делу погибшего юриста Ирины Ноздровской допросили с использованием полиграфа. Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов, передает УНН.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених.

"Что касается парня, которого доставили в участок — его допросили с использованием полиграфа также", — сказал Ценов.

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