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    Фигуранта дела по убийству Ноздровской допросили на полиграфе

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    Криминал в Украине. Убийство правозащитницы под Киевом (107)

    (обновлено: )21301
    Как сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов, доставленного в полицию мужчину по делу погибшего юриста Ирины Ноздровской допросили с использованием полиграфа.
    Демонстрация работы полиграфа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
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    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Доставленного в полицию мужчину по делу погибшего юриста Ирины Ноздровской допросили с использованием полиграфа. Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов, передает УНН.

    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП — 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии. В рамках расследования дела Ноздровской был допрошен ее бывших жених.

    "Что касается парня, которого доставили в участок — его допросили с использованием полиграфа также", — сказал Ценов.

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