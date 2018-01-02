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    "Мы - не боги". В полиции выступили с призывом по убийству Ноздровской

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (114)

    (обновлено: )41802
    Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что Арсен Аваков и Сергей Князев взяли под личный контроль расследование убийства юриста Ирины Ноздровской. Он также подчеркнул, что "мы - не боги".
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    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев взяли под личный контроль расследование убийства юриста Ирины Ноздровской, сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

    В Киеве сотни активистов требуют от полиции найти убийц юристки Ноздровской
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    По его словам, создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции.

    "Граждане, опомнитесь! На что рассчитывают те, кто позволяет себе бить руководителя полиции, который затем должен идти организовывать и направлять работу полицейских с целью раскрытия убийства?" — написал он на своей странице в Facebook.

    "Для меня лично раскрытие каждого убийства человека, особенно ребенка, очень важно. Делать пиар на убийстве отдельно взятого человека – это позорно", – подчеркнул Аброськин, добавив, что нельзя требовать обнародования и обсуждения результатов проведения оперативно-розыскных и следственных действий до вынесения приговора суда.

    Замглавы НП также призвал дать возможность нормально работать сотрудникам уголовной полиции.

    "Мы – не боги, гарантировать раскрытие всех преступлений не можем, но подчеркиваю, что сделаем все возможное, чтобы убийца или убийцы Ирины Ноздровской были установлены и задержаны", – заключил он.

    Вячеслав Аброськин/Facebook, 2 января 2018

    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП – 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии.

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    В настоящее время у здания главного управления полиции Киевской области проходит митинг с требованием расследовать резонансное убийство Ноздровской. Собравшиеся у здания люди требуют от полиции найти убийц, организовать общественный контроль за ходом расследования. К протестующим вышел представитель полиции, который сообщил, что уже проводятся следственные действия. В ходе митинга между участниками произошла небольшая потасовка, причина конфликта не известна.

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