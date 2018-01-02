"Мы - не боги". В полиции выступили с призывом по убийству Ноздровской

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев взяли под личный контроль расследование убийства юриста Ирины Ноздровской, сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции.

"Граждане, опомнитесь! На что рассчитывают те, кто позволяет себе бить руководителя полиции, который затем должен идти организовывать и направлять работу полицейских с целью раскрытия убийства?" — написал он на своей странице в Facebook.

"Для меня лично раскрытие каждого убийства человека, особенно ребенка, очень важно. Делать пиар на убийстве отдельно взятого человека – это позорно", – подчеркнул Аброськин, добавив, что нельзя требовать обнародования и обсуждения результатов проведения оперативно-розыскных и следственных действий до вынесения приговора суда.

Замглавы НП также призвал дать возможность нормально работать сотрудникам уголовной полиции.

"Мы – не боги, гарантировать раскрытие всех преступлений не можем, но подчеркиваю, что сделаем все возможное, чтобы убийца или убийцы Ирины Ноздровской были установлены и задержаны", – заключил он.

Вячеслав Аброськин/Facebook, 2 января 2018

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП – 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии.

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В настоящее время у здания главного управления полиции Киевской области проходит митинг с требованием расследовать резонансное убийство Ноздровской. Собравшиеся у здания люди требуют от полиции найти убийц, организовать общественный контроль за ходом расследования. К протестующим вышел представитель полиции, который сообщил, что уже проводятся следственные действия. В ходе митинга между участниками произошла небольшая потасовка, причина конфликта не известна.