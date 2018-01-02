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    Киев

    Протестующие добились охраны для дочери и родителей Ноздровской

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (114)

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    Как сообщила активистка Лидия Гончаренко, в ходе переговоров с руководством областной полиции протестующим удалось добиться выделения государственной охраны для дочери и родителей убитой правозащитницы.
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Дочери и родителям убитой под Киевом провозащитницы Ирины Ноздровской предоставят охрану. О соответствующем решении договорились активисты с руководителем управления полиции Киевской области Дмитрием Ценовым. 

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    "Сегодня нам пообещали, что сейчас им  (дочери и родителям Ноздровской — Ред.) будет выделена государственная охрана. Это действительно важно", — заявила активистка Лидия Гончаренко.

    Как сообщает Укринформ, стороны также договорились создать группу в количестве 10 человек с участием специалистов — юристов, адвокатов, которые будут контролировать процесс и выступать в качестве арбитров в этой ситуации.  "Чтобы каждый день был отчет, и дело было раскрыто и незаангажировано", — заключила активистка.

    Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП – 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии.

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    У здания главного управления полиции Киевской области проходит митинг с требованием расследовать резонансное убийство Ноздровской. Собравшиеся у здания люди потребовали от полиции найти убийц, организовать общественный контроль за ходом расследования. К протестующим вышел представитель полиции, который сообщил, что уже проводятся следственные действия. В ходе митинга между участниками произошла небольшая потасовка, причина конфликта не известна.

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