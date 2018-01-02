Протестующие добились охраны для дочери и родителей Ноздровской

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Дочери и родителям убитой под Киевом провозащитницы Ирины Ноздровской предоставят охрану. О соответствующем решении договорились активисты с руководителем управления полиции Киевской области Дмитрием Ценовым.

"Сегодня нам пообещали, что сейчас им (дочери и родителям Ноздровской — Ред.) будет выделена государственная охрана. Это действительно важно", — заявила активистка Лидия Гончаренко.

Как сообщает Укринформ, стороны также договорились создать группу в количестве 10 человек с участием специалистов — юристов, адвокатов, которые будут контролировать процесс и выступать в качестве арбитров в этой ситуации. "Чтобы каждый день был отчет, и дело было раскрыто и незаангажировано", — заключила активистка.

Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство". Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника председателя Вышгородского райсуда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской. В конце декабря апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику ДТП – 7 лет тюрьмы, хотя защита требовала амнистии.

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У здания главного управления полиции Киевской области проходит митинг с требованием расследовать резонансное убийство Ноздровской. Собравшиеся у здания люди потребовали от полиции найти убийц, организовать общественный контроль за ходом расследования. К протестующим вышел представитель полиции, который сообщил, что уже проводятся следственные действия. В ходе митинга между участниками произошла небольшая потасовка, причина конфликта не известна.